Feledik a múltat, előretekintenek a gyergyószárhegyi képviselő-testületben

Politikai szempontból nem volt zökkenőmentes a Gyergyószárhegyi önkormányzat tevékenysége az elmúlt négy évben. Képviselők mondtak le, közel volt a testület felszámolódása is. Most arra készülnek, hogy négy évig fognak együtt dolgozni.

Danguly Ervin hisz a békés együttműködésben • Fotó: Gergely Imre

Érdekesen alakultak a gyergyószárhegyi helyhatósági választások eredményei: a 13 tagú testületbe az EMSZ és az RMDSZ egyaránt 6-6 jelöltje jutott be, valamint Györffy Gábor személyében egy független képviselő van jelen. A polgármesteri székben továbbra is a függetlenként választást nyerő Danguly Ervin folytathatja a munkát.

Az összefogás kezdeményezése és a négy éves mandátum teljesítésének kérése Gyergyószárhegyen különös jelentőséggel bír, hiszen korábban többször is volt rá példa, hogy az ellentétek miatt a testület jelentős része lemondott, nehéz helyzetbe sodorva az önkormányzat működését. Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2018 októberében, hét akkori képviselő nyújtotta be lemondását, és közel volt a testület a feloszlása is. Az akkor kilépett tanácsosok közül hárman most ismét mandátumot nyertek.

Mivel az RMDSZ és az EMSZ frakciók létszáma azonos, Györffy Gábor, függetlenként bejutott képviselő jelenti majd a mérleg nyelvét.

A jelek szerint az ő személye képes lehet arra, hogy összefogás, közös munka alakuljon ki a szárhegyi önkormányzatban. Az alakuló ülést követő kötetlenebb beszélgetésen elhangzott, Danguly Ervin azt szeretné, ha továbbra is Györffy lenne az alpolgármester. Az EMSZ pedig jelezte is, hogy Györffyt fogja javasolni erre a tisztségre a következő tanácsülésen. Az újraválasztása szinte biztosra vehető, miután Ferencz Tihamér, az RMDSZ helyi vezetője is kijelentette, ők is támogatják, hogy az alpolgármester további négy évre tisztségben maradjon.