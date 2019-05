Felbontja az együttműködési megállapodást az RMDSZ a PSD-vel az úzvölgyi helyzet elmérgesedése miatt

Kormánytízórai: a grammokat nézik, nem az ízeket

Fűrészporhoz hasonlít az iskolában kormánytízóraiként kiosztott teljes kiőrlésű keksz, és a kifli is hasonló ízű. Az erdőszentgyörgyi iskola, illetve több szülő és szülőközösség is írásos panaszt nyújtott be a Maros megyei önkormányzathoz meg a fogyasztóvédelemhez.