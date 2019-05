Házkutatást végeztek a Bákó megyei hatóságok Hargita megyében az úzvölgyi események miatt

Fóliázás, összetűzés, őrködés. A román hatóságok nem hagyták annyiban a pénteki történéseket • Fotó: Pinti Attila

Csütörtök reggel házkutatást tartottak László Antal csíkszentmártoni alpolgármesternél, illetve a községházán is a Bákó megyei nyomozó hatóságok az úzvölgyi katonatemető román keresztjeinek és ortodox emlékműjének letakarása, illetve a május 17-én történt összetűzés miatt. Mint Gergely András csíkszentmártoni polgármester érdeklődésünkre elmondta, amikor reggel hét óra körül megérkeztek a községházához, az illetékesek már ott voltak, és jelezték, hogy a Moinești-i bíróság által kiadott házkutatási parancs alapján járnak el.

„Kíváncsiak voltak az alpolgármester irodájára, a térfigyelő kamera belső egységét az engedélyemmel elvitték, majd írtak egy jegyzőkönyvet, és elmentek. Tőlem is kértek egy nyilatkozatot, megkérdezték, hogy tudtam-e a keresztek és az emlékmű letakarásáról, illetve az összetűzésről. Elmondtam, hogy én nem voltam jelen, így azt sem tudom, mi történt pontosan, mindkét eset részleteiről csak a médiában hallottam. Azt mondták, hogy

lopás, rongálás és testi sértés miatt tett feljelentés alapján járnak el”

– avatott be az ügy részleteibe a polgármester. Hozzátette, emellett az alpolgármesternél is házkutatást tartottak, jelenleg pedig Csíkszeredában hallgatják ki. Kérdésünkre arra is kitért, hogy a nyomozó hatóságok eredetileg Bákó megyében szerették volna kihallgatni, de a területi illetékességre való tekintettel kérték az itteni kihallgatást, hiszen Úzvölgye Csíkszentmártonhoz tartozik.

Egyébként úgy tudjuk, hogy csütörtökön öt Hargita megyei helyszínen folyt házkutatás rendőrök és ügyészek bevonásával,

a csíkszentmártoni helyszínek mellett azoknál a személyeknél is vizsgálódtak, akik letakarták múlt héten a kereszteket.

Cătălina Crețu, a Bákó Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtök reggel megerősítette lapcsaládunknak, hogy kollégái házkutatást folytatnak az egy héttel ezelőtti úzvölgyi akció kapcsán. A rendőrségi illetékes közölte, mivel folyamatban lévő vizsgálatról van szó, további kérdésekre egyelőre nem válaszolhat, a rendőr-főkapitányság azonban a nap folyamán részletes tájékoztatást nyújt az ügyben. Kerestük továbbá a Bákó megyei, illetve a Moinești-i ügyészséget is az ügy kapcsán, de csak későbbre, írásban ígértek tájékoztatást.

Előzmények

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt csütörtökön az úzvölgyi civil akciócsoport névtelenségbe burkolózó tagjai fekete fóliába csomagolták a román emlékművet és a névtelen román katonák emlékére állított betonkereszteket a katonatemetőben. Az úzvölgyi kezdeményező bizottság jelen lévő tagjai provokatívnak tekintették az akciót, és a civilek távozása után eltávolították a fóliát a román keresztekről.

Péntek délután aztán három román aktivista érkezett a helyszínre, hogy számon kérje a magyarokat a betonkeresztek letakarásával kapcsolatosan. Cosmin Iosub, Mihai Armaş és George Simion, aki a közelgő európai parlamenti választásokon független jelöltként indult, élő videóban tudósítottak a helyszínről. A Facebookon is közzétett videókban George Simion azt állította, hogy megütötte őt egy magyar férfi, a felvételen azonban csak annyi látszott, hogy elesett, maga az ütés nem. Ennek oka, hogy ütlegelés valójában nem is történt László Antal szerint, aki szintén a helyszínen tartózkodott az összetűzés idején. Az alpolgármester elismerte, hogy egyiküket valóban meglökte valaki, azért láthatták a felvételen azt, hogy elesett, ütlegelésről azonban szó sem volt. Azt is megerősítette, hogy valóban elvették a román férfi mobiltelefonjait, de még a helyszínen vissza is adták.

A Bákó Megyei Rendőr-főkapitányság frissen kiadott közleménye szerint öt helyszínen történt házkutatás olyan személyeknél, akiket az Úzvölgye környékén elkövetett ütlegeléssel vagy egyéb erőszakos cselekedetekkel, rongálással és lopással gyanúsítanak. A házkutatásokat Hargita és Bákó megyében végezték, négy személyt pedig előállítottak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság székhelyére kihallgatás céljából.

