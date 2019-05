Úzvölgye: provokációval válaszolt a provokációra a román fél, összetűzés lett a vége

A román fél szerint ütlegelés, a magyar szerint lökdösődés történt péntek délután az úzvölgyi katonatemető előtt. Az összetűzés azt követően alakult ki, hogy három román aktivista vitába keveredett a helyszínen több magyarral is amiért egy nappal korábban ismeretlenek szemeteszsákokkal takarták le a temetőben elhelyezett betonkereszteket, illetve az ortodox emlékművet.

• Fotó: Pinti Attila

Elmondása szerint miután a szentmártoni önkormányzat munkatársaival elvégezték a temetőben a karbantartási munkálatokat, átmentek egy közeli épületbe egy közös ebédre. Ekkor hívták őket, hogy az egy emberbe „belekötött” három román fiatal. Mikor az ebédelők is odamentek, a három férfi közül kettő videófelvételt készített, a harmadik pedig provokatív kérdésekkel bombázta a jelenlévő magyarokat Székelyfölddel és a román keresztek, illetve emlékmű letakarásával kapcsolatosan.

Ennek oka, hogy ütlegelés valójában nem is történt – tudtuk meg László Antal csíkszentmártoni alpolgármestertől, aki szintén a helyszínen tartózkodott az összetűzés idején.

Cosmin Iosub, Mihai Armaş és George Simion, aki a közelgő európai parlamenti választásokon független jelöltként indult, élő videóban tudósítottak a helyszínről. A Facebook közösségi oldalon is közzétett videókban

Az alpolgármester elismerte, hogy

egyiküket valóban meglökte valaki, azért látható a felvételen az, hogy elesik, ütlegelésről azonban szó sem volt.

Arra is magyarázatot adott továbbá, hogy mi történt akkor, amikor a videón George Simion azt állítja, hogy üldözik.

„Az egyikük elszaladt, a másik kettő viszont ottmaradt. Velük beszélgetésbe elegyedtünk, behívtuk őket a temetőbe, megmutattuk nekik, hogy azokon a helyeken, ahová mogyorófakereszteket állítottunk, egy román illető is nyugszik. Azt a keresztet megszalagozták, majd békésen elváltunk. Eközben a harmadik férfi után mentek többen, hogy visszahívják annak reményében, hogy vele is meg tudjuk beszélni a történteket” – állítja az alpolgármester, aki azt is megerősítette, hogy valóban elvették a román férfi mobiltelefonjait. Hangsúlyozta azonban, hogy

senkinek sem esett bántódása, ezt a helyszínre érkező mentőszolgálati egységek is megerősítették.

Provokációnak tartja a pénteki incidenst Bedő Zoltán, a Magyar Megmaradásért Mozgalom vezetője is. Lapunknak elmondta, George Simion aktivista azzal próbált politikai tőkét kovácsolni magának, hogy elterjesztette, megverték a magyarok. „Ez sikerült is neki. Egymást ütötték fejbe, közben ordította, hogy »ölik a magyarok«. Ez hazugság. Sikeresen félrevezetik a román közvéleményt” – mondta Bedő Zoltán.

Állásfoglalás az úzvölgyi temetőben történt feketezsákos akció kapcsán



A Székelyföldi Önkormányzati Tanács egyértelmű provokációnak tartja a dormánfalvi önkormányzat által felállított keresztek fekete zsákokkal történő letakarását, és elhatárolódik mind a személyektől, mind az akciótól. Az akció egyértelmű célja az volt, hogy megakadályozza a temetőrendezés folyamatát, hogy befeketítse a magyar közösséget és elterelje a figyelmet a dormánfalvi polgármester törvénytelenségeiről.



A magyar közösségi vezetők sem ma, sem az elmúlt harminc évben nem folyamodtak olyan eszközökhöz, amelyek ellent mondanának a demokrácia alapelveinek, amelyek sértenék valamely közösség jogait vagy méltóságát. A feltételezést, miszerint az akcióhoz köze lett volna a Szövetségnek, elfogadhatatlannak tartjuk és visszautasítjuk. Arra kérünk minden jóhiszemű magyar és román embert, hogy ne dőljenek be az uszításoknak.



A dormánfalvi önkormányzatot felszólítjuk: haladéktalanul állítsa vissza az úzvölgyi haditemető eredeti állapotát.



Antal Árpád, a Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöke

Időközben Bukarestben a belügyi tárca előtt fociultrák kezdtek tiltakozó akcióba, a Facebookon pedig arra biztatják az Úz-völgyéhez közeli nemzettársaikat, hogy vonuljanak ki a haditemetőhöz.

Mezei János: A magyarellenességéről ismert Simion egyértelműen provokált, majd áldozatnak állította be magát



„Határozottan állítjuk, hogy a bántalmazásként interpretált eset tulajdonképpen szándékos provokáció, és elzárkózunk attól, hogy az ominózus esethez bármilyen köze lenne szervezetünknek” – jelentette ki Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) országos elnöke – írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az MPP.



A közlemény rámutat, a felvételen Simion azt állítja, hogy magyar szélsőségesek megverték őt az úzvölgyi katonai temető előtt. Mezei szerint bár a filmezés időpontjában személyesen nem tartózkodott a helyszínen, az ott lévő szemtanuktól értesült arról, hogy a film készítője (George Simion) nem verés miatt ejtette ki telefonját a kezéből, hanem mert hátrálás közben az árokba lépett, és elesett.



A Magyar Polgári Párt elnöke rámutatott: Simion részéről a feszültségkeltés nem új keletű. Ep-jelöltként magyargyűlölettel és uszítással kampányol. „Az úzvölgyi katonai temető ma jó terep volt a provokációra, hisz köztudott volt, hogy magyarokként szervezünk ott békés tiltakozást. Ezt használta ki Simion” – mondta Mezei János. Hangsúlyozta, a Magyar Polgári Párt elítél mindennemű provokációt. „Provokáció már önmagában hogy a második világháborúban elesett magyar és német katonák temetőjében román betonkereszteket állítottak a meglévő sírhantokra. El kell távolítani azokat és az emlékművet is. Vissza kell állítani az eredeti állapotokat. A Magyar Polgári Párt továbbra is nyitott minden olyan kezdeményezés előtt, amely a sírkert jogi és erkölcsi helyreállítását célozza” – jelentette ki Mezei János.