A román avatóünnepség helyett magyar nemzeti jelképeket helyeztek ki pénteken az úzvölgyi sírkertben

„Noha előzetesen úgy terveztük, hogy felváltva állunk őrséget, végül szinte egész éjjel együtt voltunk, tüzet gyújtottunk és közösen láttuk el a feladatot” – mondta Mezei, majd hozzátette, hogy az RMDSZ és az MPP számos képviselője volt jelen, és

péntek éjfélig folytatják az akciót.

Kérdésünkre azt is elárulta, hogy amikor csütörtök este nyolc óra körül a helyszínre érkeztek, a keresztek már nem voltak nejlonzsákokkal letakarva. Mint ismert, szintén csütörtökön szemeteszsákokkal takarták le és körberagasztották a temetőben elhelyezett betonkereszteket, illetve az ortodox emlékművet önmagukat névtelen aktivistáknak nevező személyek.

A zsákokat azonban egy csoport civil eltávolította, közöttük volt a csíkszeredai Szöllősi Gábor is, akivel pénteken a temető előtt beszélgettünk. Mint mondta, azt is látták, hogy

egy nő és két férfi helyezte fel a zsákokat, majd miután végeztek, azonnal elhagyták a helyszínt.

Az ott lévők azonban úgy találták, nem érdemes olyan kétes eszközökkel visszavágni, mint amilyennel a másik fél támadt, hiszen

a provokációnak semmi értelme, ezért döntöttek a zsákok eltávolítása mellett.

Hozzátette, hárman-négyen láttak hozzá a munkához, de nem volt egyszerű dolguk a rengeteg ragasztószalag miatt. Végül azonban sikerrel jártak, az emlékművön lévő hatalmas nejlonterítő pedig jó szolgálatot tett, hiszen délelőtt azon aludtak a civil virrasztók.

Péntek délelőtt egyébként az őrt állók mellett számos látogató is a helyszínre érkezett, dél körül pedig a csíkszentmártoni önkormányzat munkatársai is, hogy karbantartási munkálatokat végezzenek. Többek között újrafestették a székely kaput és a magyar katonák tiszteletére állított fakereszteket is, utóbbiakra pedig új piros-fehér-zöld nemzeti szalagokat helyeztek.