Fél órát töltött a „semmit nem mondó” MSZP-s küldöttség a csíkszeredai városházán

Erdélybe látogattak a hétvégén a Magyar Szocialista Párt (MSZP) képviselői. A kisszámú küldöttség öt helyszínen tárgyalt nemzetpolitikai törekvéseiről – számolt be honlapján a magyarországi ellenzéki párt. A beszámolóhoz csatolt képekből az is kiderült, hogy a küldöttség a csíkszeredai önkormányzatnál is járt.