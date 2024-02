Fejlesztési tervek Gyergyószéken

Van, ahol már elfogadták a helyi költségvetést, és már konkrétan tudni lehet, hogy milyen beruházásokat terveznek ebben az évben, máshol még nem szavaztak ezekről, de az már látható, hogy Gyergyószék településein 2024-ben is komoly megvalósítások körvonalazódnak.

Gergely Imre 2024. február 10., 21:002024. február 10., 21:00

Borszéken folytatódnak az integrált városfejlesztési projekt munkálatai. Ennek a részeként újult meg a Zimmethausen Szakközépiskola épülete, szociális lakások épülnek, köztereket és utakat újítanak fel, és folyamatban van a régi kultúrotthon modernizálása is. Amint a fürdőváros önkormányzatának közleményéből kiderül, ezek a beruházások év végére zárulnak le, és őszig befejezik négy kilométernyi útfelület, valamint 22 ezer négyzetméter közterület felújítását is, ami ugyancsak ennek az átfogó projektnek a része. Emellett 4,78 millió lejből szelektív hulladékgyűjtő és komposztáló állomást hoznak létre, 8,91 millió lejből pedig szolgálati lakásokat építenek. Ez utóbbi esetében már tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok. Járdákat is építenek idén, és a Kossuth-forrás felújítása is elkezdődik. Állami finanszírozásból

tavasszal elkezdődhet a borszéki sportbázis felújítása.

A 18 millió lejes beruházást az Országos Befektetési Alap (CNI) végzi, ahogy a tanuszoda építését is, utóbbinak a közbeszerzési eljárása már zajlik. Az Anghel Saligny-program során megvalósítandó vízvezeték- és csatornarendszer bővítésének előkészítését már megkezdték, és szintén az előkészítési szakaszban van a Reménység szórakoztatópark létrehozása. Gyergyóújfalu: a legfontosabb a gázhálózat kiépítése Gyergyóújfaluban csütörtökön kerül a helyi képviselő-testület ülésének napirendjére az idei költségvetés-tervezet, tehát a beruházások listája még változhat – mutatott rá megkeresésünkre Egyed József polgármester. Néhányat azonban kiemelt a tervezettek közül. A legfontosabb a gázhálózat kiépítése. Két közbeszerzés van folyamatban – a szolgáltató kiválasztása is így történik –, amint ezek lezárulnak, 32 kilométernyi vezetékből építik ki a hálózatot és

2200 háztartásba juttatják el a szolgáltatást.

Az Anghel Saligny-program révén 5 millió lejből 2 kilométernyi utcát aszfaltoznak le – amint azzal elkészülnek, a község összes utcáján aszfalton lehet majd közlekedni. Hirdetés Zajlik a tornaterem felújítása és idén elkezdődik a gyergyóújfalvi napközi teljes felújítása is. Befejeződik ugyanakkor az egymillió euró értékű mezeiút-modernizálási beruházás idén, továbbá készülnek újrafödni az iskola épületét. Fontos még, hogy tekerőpatakon a tűzoltószertár átépítése is megtörténik, új illemhelyekkel, raktárral, gyűlésteremmel bővül az épület. Nagyberuházás Gyergyóalfaluban Gyergyóalfaluban idén indul egy nagyberuházás, PNDL-programos finanszírozással. A 47 millió lejes fejlesztés során Borzont végétől a Bükkfő irányában készül vízvezeték- és csatornahálózat, de egy vízbefogó és tároló is épül – mondta el lapunknak Gáll Szabolcs polgármester. A munkálat részeként az 1990-es években lefektetett betonvezetékeket is kicserélik. Folytatódik a villamossági hálózat kiépítése a Bucsin-tető irányába, és idénre tervezik az orvosi rendelő, illetve a ravatalozó felújítását is. Szeptemberben indulhat a gázszolgáltatás Gyergyóremetén még egy hónapra való munkálat van hátra ahhoz, hogy teljessé váljon a gázhálózat, és amint meglesznek a gázszolgáltató engedélyei, következhetnek a szerződéskötések a fogyasztókkal. Szeptembertől teljes gőzzel indulhat a szolgáltatás – ismertette Laczkó Albert Elemér polgármester. Szintén a közeljövőben kell lezáruljon egy másik közszolgáltatást, az ivóvízellátást érintő fejlesztés, amely során a víztisztító állomást modernizálják. Indulhat a középületek és a tömbházak hőszigetelését célzó projekt is, ám amint a polgármester megjegyezte, ez a lakókon is múlik, illetve azon, hogy vállalják-e a maguk önrészének biztosítását. Öt utca aszfaltozására kaptak finanszírozást az Anghel Saligny-programban, ennek az előkészületei is folyamatban vannak.

Az uszoda építésével elkészültek, amint a gázszolgáltatás elindul, megnyitják.

Kevésbé látványos, de nagyon lényeges lépés lesz a földterületek tulajdonrendezésében, hogy 2024-ben 1200 hektárnyi külterület parcellázását szeretnék elvégezni és a tulajdonviszonyokat rendezni. Hőszigetelik az összes gyergyóditrói tömbházat 2023-ban már komoly haladást értek el az Anghel Saligny-programban jóváhagyott finanszírozással megvalósuló útmodernizálások, aszfaltozások tekintetében. Ez folytatódik idén is. Ebben az évben kerülhet sor a tömbházak hőszigetelésére, amely révén mind a tíz gyergyóditrói tömbház megújul – mutatott rá Puskás Elemér, a község polgármestere. Hamarosan költözik a polgármesteri hivatal, azaz ideiglenes helyszínen folytatja tevékenységét, hiszen elkezdődik a községháza felújítása. Ebben az évben kezdődhetnek el a bölcsődének és óvodának helyet adó új épületegyüttes építési munkálatai – a közbeszerzés már lezárult. Emellett tervezés alatt van Ditróban egy katasztrófavédelmi központ felépítésére, míg Orotván ivóvíztartály telepítése és a hálózatbővítés van előkészületben. Tanévkezdésre teljesen felújítják a gyergyócsomafalvi iskolát Idén szeptember 15-én már az addig teljesen megújuló épületben kezdhetik a tanévet a gyergyócsomafalvi óvodások és a napközis csoportokba járó gyerekek. A munkálatokat addig befejezik és megvásárolják a szükséges új berendezéseket is – ismertette Márton László Szilárd polgármester. Folytatódik a 63-as községi út modernizálása az Anghel Saligny-program finanszírozásával, és közbeszerzés zajlik a 61-es út modernizálására is. Egy nemrégiben benyújtott pályázatuknak köszönhetően újabb utcák és mezei utak korszerűsítésére is lehetőség nyílt ebben az évben. Az 5–8. osztályos iskola hőszigetelésére vonatkozóan zajlanak az előkészületek, de a főút melletti elemi osztályos iskola teljes körű felújítása is esedékes a CNI beruházásaként. Hulladékudvar létesítését is tervezik, továbbá fontos lenne, hogy idén elkészüljenek a jégpálya korszerűsítéséhez szükséges tanulmányok. Szabadtéri műjégpályáról van szó, de a kiszolgálóépületek és a lelátó is megújul. Gyergyószárhegy: útfelújítás és hőszigetelések Az Anghel Saligny-programban kapott 6,5 millió lejes finanszírozással és Gyergyószárhegy község 1,5 milliós önrészével 4,5 kilométer hosszan felújítják a Güdücre vezető utat az országúttól a falu végéig – közölte Danguly Ervin polgármester. Kivitelezés alatt van ugyanakkor az orvosi rendelő és a felszegi iskola hőszigetelése, és most adták ki a munkálatok kezdésére vonatkozó utasítást a közvilágítás korszerűsítésére. Az 1,1 millió lejes fejlesztés során

Szárhegyen és Güdücön az összes köztéri lámpaoszlopon LED-égősre cserélik a jelenlegi lámpatesteket.