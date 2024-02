Ultramodern otthona lett a borszéki oktatásnak

Most már minden körülmény, eszköz adott ahhoz, hogy a borszéki gyerekek eredményesek lehessenek tanulmányaikban. Kívül-belül megújult, teljesen felszerelt, korszerű iskolaépületet vehettek birtokukba.

Amint elhangzott, a borszéki Zimmethausen Szakközépiskola átadása különleges eseménynek számít a fürdőváros történetében. Összehasonlíthatatlan az, amit ez az iskolaépület most nyújtani tud ahhoz képest, hogy milyen körülmények között tanultak itt évtizedekkel ezelőtt, de még pár éve is a diákok. Az épület minden elemében megújult,

és felhúztak rá egy emeletet is, ahol a díszterem kapott helyet.

Felújították a tornatermet,

multifunkcionális sportpálya létesült az udvaron,

új bútorzat került minden helyiségbe,

teljesen felszerelt kémia-biológia- és informatika-szakterem áll a gyerekek és tanárok rendelkezésére.

Minden osztályteremben nagy képernyős okostévé van,

a pedagógusok pedig laptopokat kaptak. Míg korábban fáztak a gyerekek a termekben, most még túl meleg is van talán, a zsúfolásig telt, 170 férőhelyes díszteremben ki is kellett nyitni az ablakokat az ünnepi beszédek alatt.

Fotó: Borszék Önkormányzata

A hétfő délben megtartott avatóünnepségen Mik József polgármester elmondta, az iskola felújítása sokáig álom volt, megvalósításának 2017-ben láttak hozzá, akkor készültek az előtanulmányok, majd pedig finanszírozást kerestek a munkálatokhoz. Ezt a Regionális Operatív Program (POR) keretében sikerült elérni, egy integrált városfejlesztési projekt keretében. Hirdetés Az iskola közel 13 millió lejből újult meg, amelyből 6,5 milliót az Európai Unió finanszírozott. Kezdetben 30 százalékos önrésszel számoltak, de végül ez közel ötven százalék lett, 6,48 millió lejt kellett hozzátennie a városnak, amihez hitelt is felvettek, de a Hargita megyei önkormányzattól és a kormány tartalékalapjából is kaptak támogatást.

Fotó: Keresztes Zoltán

Már csak használni kell A polgármester rámutatott: most már minden körülmény, eszköz adott ahhoz, hogy sikeres, eredményes legyen itt az oktatás, mostantól a pedagógusokon a sor, hogy ezt megvalósítsák. Nekik kell elérniük, hogy a borszéki gyerekek ne más településekre menjenek iskolába (jelenleg 37-en a szomszédos Gyergyóhollón tanulnak). Ebben segít várhatóan az is, hogy

az itt tanulók naponta meleg ebédet fognak kapni.

Már gondolkodnak azon is, hogy pár éven belül sportlíceumi osztályok induljanak itt. Dolgoznak a stadion felújításán, uszoda is épül, és jelenleg is sok gyerek jár kosárlabdázni, illetve labdarúgó-edzésekre – tudtuk meg a polgármestertől.

Fotó: Keresztes Zoltán

A gyerekeknek meg kell érteniük: minden nekik épül Az avatóünnepségen felszólalt Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Costin Hîrlav Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes és Lapohos Annamária tanfelügyelő is, majd az intézmény igazgatója, Ferenczy József a névadó Zimmethausen Antal tevékenységét ismertette röviden. Ő volt az, aki a 19. század elején lehetőséget látott a szárhegyi és ditrói közbirtokosságok tulajdonában lévő területen fakadó ásványvízben, és

elindította a víz palackozását, ami lényegében egy új település létrejöttéhez vezetett, így született Borszék.

„Úgy gondolom, ez a kis borszéki közösség ezzel a megvalósítással méltó utóda lehet az iskola névadójának. Minden település számára a legfontosabb a gyerekek, ők jelentik a jövőt, ők jelentik az erőt.

Fotó: Keresztes Zoltán

Egy közösség csak akkor erős, ha képes a gyerekeit méltón tanítani, nevelni. Bár nagyon fontos, hogy modern iskolánk legyen, amely megfelel a 21. század elvárásainak, mindemellett fontosnak tartom, hogy gyerekeinket Istenbe vetett hitre, hagyományaink, nyelvünk és kultúránk iránt való elkötelezettségre neveljük” – hangzott el.

A borszéki iskolában 178 gyermek tanul,

eléjük értékeket, példaképeket kell állítani – mutatott rá még a polgármester. A gyerekeknek meg kell érteniük, ez az új iskola most már az övék, ugyanúgy, ahogy nekik épül minden más is a városban, és ezt meg kell becsülniük. Fontos, hogy többé ne ismétlődhessen meg az, ami harminc éve történt, amikor pár ember önös érdekből tönkretette a fürdővárost, amit most kell újjáépíteni.

