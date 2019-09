Falu a városban: több százan voltak kíváncsiak a vidéki életérzésre

Állatetetéssel és -simogatással, lovaglással, főtt pityókával, túrós puliszkával és számos egyéb finomsággal, illetve kikapcsolódási lehetőséggel várták a csíkiakat a hetedik alkalommal megszervezett Falu a városban családi hétvége első napján. Az időjárás is kedvezően alakult, így több százan fordultak meg az Óceán üzlettel szembeni zöldövezeten kialakított vidéki környezetben.

Ezúttal is a különböző állatok, például juhok, szarvasmarhák, szárnyasok és nyulak simogatása, etetése, illetve a különböző gasztronómiai finomságok voltak a rendezvény legnépszerűbb elemei. Az állatokra folyamatosan rengeteg gyerek volt kíváncsi, a finom falatokért pedig hosszú sorokban várakoztak a látogatók, így a szervezők számára nem is volt kérdés, hogy ezek a programpontok idén is helyet kapnak a kínálatban.