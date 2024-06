Ezúttal meg is nyírta állatait a sepsiszentgyörgyi kerékpárút mentén legeltető juhász

A sepsiszentgyörgyi kerékpárút mellett esztenát felállító juhász még mindig nem költöztette el a nyáját. Sőt, a juhait is ott nyírja, jelentős mértékű környezetszennyeződést okozva. Most 10 ezer lejes bírságot róttak ki rá.

„A félreértések elkerülése végett szeretném pontosítani, csak és kizárólag akkor lépünk fel, ha valaki, esetünkben a juhász nem tartja be az előírásokat. Az, ha az állatok lelegelik valakinek a termését, ha szemetet hagy maga után, ha a kutyák megijesztik az arra járókat, nincs rendben, intézkednünk kell, és intézkedni is fogunk. Azt szeretnénk, ha az illető jó szomszédja lenne a városnak, úgy tartaná a juhokat, hogy ne okozzon vele kárt, hiszen juhászokra, juhokra is szükség van, ez nem is vitás. Ha minden rendben lenne, mi is nagyon elégedettek lennénk, hiszen nekünk sem okoz örömöt, hogy folyamatosan gondot okoz valaki” – hívta fel a figyelmet Hadnagy István.