Juhnyáj foglalta el a sepsiszentgyörgyi kerékpárút környékét

Juhnyáj legelészik Sepsiszentgyörgy határában, az Olt menti kerékpárútnál, időnként lehetetlenné, a pásztorkutyák miatt pedig veszélyessé téve a közlekedést. Őrzőjüket eddig semmiféle bírsággal nem lehetett jobb belátásra bírni, ám most ígéretet tett az elköltözésre.

Nagy a gyanúnk, hogy az illető nem csak tilosban tereli a nyájat, hanem a szajvánt sem a megfelelő helyen húzta fel, illetve néha tilosban is legeltet. Ezek után az sem meglepő, hogy az állatok egy jelentős részén nem láthatók fülszámok, ami szintén törvénybe ütközik, akár a támogatást is elveszítheti miatta”

Az elmúlt évek során ugyanis többször érkezett panasz a kutyák agresszív megnyilvánulásai miatt, a helyzetet sok esetben a pásztorok sem kezelték megfelelően. Az akol felépítése csakis olyan területen engedélyezett, amely nem esik árvízvédelmi övezetbe, ugyanakkor – Hadnagy István szerint – „az is erősen kérdéses, hogy árvízvédelmi területen szabad-e legeltetni”.

A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság már eddig is több bírságot kiszabott a juhászra, aki nem tartotta be a kutyákra vonatkozó előírásokat, például az oltások és a chipelés tekintetében mutatkoztak gondok, illetve a juhok fülszámának hiányosságát is pótolnia kellett.

A hatóságok fellépése nyomán most ígéretet tett arra, hogy arrébb költözik a nyájjal, illetve hogy nem fogja az állatokat a bicikliútra vagy azon terelni.