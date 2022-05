Ezért késik a székelyudvarhelyi beruházások megvalósítása

Maratoni hosszúságú sajtótájékoztatón számolt be Székelyudvarhely városmenedzsere, a fejlesztési és beruházási igazgató, valamint a műszaki igazgató jelenlétében a várost érintő pályázati beruházásokról és a jelenleg zajló egyéb munkálatokról. A keddi beszámolót Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester kezdeményezte.

Hirdetés

Hirdetés

Nem kevés idő, mintegy másfél évnyi csúszás van a székelyudvarhelyi nagyberuházásoknál, ami miatt több projekt határidőre történő megvalósítása, ha nem is lehetetlen, kérdésessé vált. Alapvetően két oka van annak, hogy a nagyobb volumenű beruházások megvalósítása késlekedik:

egyrészt úgy gondolták azok indításakor, hogy az ezekkel járó adminisztratív feladatokat meg tudják oldani házon belül, tehát külső segítség nélkül;

másrészt pedig egyes projektek árazása miatt több alkalommal is ki kellett írni a közbeszerzést, míg rájöttek, hogy azért nincs jelentkező, mert a becsült összegekből nem lehet azokat megvalósítani.

A polgármester elmondta, ebben neki is megvan a felelőssége, vállalja is azt. „Bízom a kollégáimban, a szakemberekben, bízom a külsős segítségekben is, valamint abban, hogy ezeknek a projekteknek a megvalósításában az önkormányzati testület továbbra is támogatni fog, ahogy eddig tette” – mondta Gálfi. Hozzátette: sok esetben nem tudott az említett gátló tényezőkről, nem értesítették őt, holott – úgy gondolja – „ha egy beruházáson szakember dolgozik, akkor mindezeket kellett volna a városvezető irányába jelezze”.