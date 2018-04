Ezerszámra osztják a virágokat Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a lakosság bevonásával – a tömbházlakókkal és magánházak lakóival, illetve az intézményekkel együttműködve – ötödik alkalommal is meghirdeti a Virágos Székelyudvarhely elnevezésű programot.

Archív • Fotó: Barabás Ákos

A cél továbbra is az, hogy virágos környezetet alakítsanak ki, kiemelten a városközpontba vezető főbb útvonalak mentén, ezért a megadott utcákban lakók, illetve ottani székhellyel tevékenykedő intézmények, szervezetek részesülhetnek a kiosztásra váró mintegy 12 500 ültetőcserepes virágból. Az érdeklődőknek a részvételhez egy űrlapot kell kitölteniük, amelyet csütörtöktől lehet letölteni az udvarhely.ro honlapról; a formanyomtatványok elvihetők a városháza kapusszobájából is. A kitöltött nyomtatványokat május 7-ig kell visszajuttatni,

a virágok kiosztása pedig május 10-én és 11-én, a XI. Dísznövény- és virágkiállítás helyszínén, a Sétatéren lesz.

A májustól augusztusig tartó vetélkedőben ugyanakkor bárki részt vehet, akkor is, ha nem a megadott utcákban lakik, és nem részesül a kiosztandó virágokból, amennyiben fényképet küld be a viragos@udvarhely.ro e-mail címre a székelyudvarhelyi virágos otthonának ablakairól, erkélyeiről vagy kertjéről. A virágos erkélyek, ablakok és kertek elnevezésű vetélkedő eredményét idén is augusztus 20-án, a Szent István-napi ünnepségen hirdetik ki. Bővebb információkat a polgármesteri hivatal rendezvényszervezői irodájában, illetve a viragos@udvarhely.ro e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.