Ezekre a sorozatokra pöröghetünk rá ezen az esős szeptemberi hétvégén

Bár a rossz időjárás ellenére továbbra is vannak kikapcsolódást nyújtó szabadtéri események, ez a borús, csapadékos hétvége annak is kedvez, aki inkább otthon maradna és filmekkel, sorozatokkal ütné el a szabadidőt. Ehhez ajánlunk most hét néznivalót, többnyire a Netflix kínálatából.

Tamás Attila 2024. szeptember 14., 21:002024. szeptember 14., 21:00

KAOS – Netflix Jeff Goldblum ismét sziporkázhat, és egy meglehetősen infantilus karakter bőrébe bújhat (ahogy azt tette többek között a Thor: Ragnarökben), ám ezúttal nem egy istenkomplexusos figurát játszik a Netflix nyárvégi sikersorozatában, hanem magát Zeuszt, a görögök istenét. Hirdetés A meglehetősen elborult, két évadot megért A ki***tt világ vége (The End of the F***ing World) készítőjének (Charlie Covell) új sorozata egy, a jelenben játszódó görög dráma, ahol Orfeusz például egy befutott sztár, az istenek kézzelfogható jelenléte pedig a mindennapok szerves része. A cselekmény narrátora Prométeusz, Stephen Dillane (a Trónok harca Stannis Baratheonja) rendkívül szórakoztató alakításában, a showt azonban Jeff Goldblum Zeusza viszi, aki életközépi válságban szenved, és attól tart, hogy le akarják taszítani őt az Akropoliszról. Arról még egyelőre semmi hivatalos nincs, hogy lesz-e a sorozatnak folytatása, de ha elegen adnak esélyt az első évadnak, akkor talán a következő is elkészülhet.

• Videó: Netflix

A tökéletes pár (The Perfect Couple) – Netflix Úgy tűnik, hogy a Netflix megint belenyúlt a tutiba azzal, hogy sztárszereposztással adaptálták minisorozattá Elin Hilderbrand: A tökéletes pár című bűnügyi regényét. Az első blikkre egy Fehér Lótusz utánérzésnek tűnő, mindössze hat epizódos sorozat egy gazdag családnál zajló esküvőről szól, ám rögtön az első részben meggyilkolják az egyik karaktert, ettől kezdődően pedig a Nantucket-szigeten zajló ünnepi ceremónia egy bűnügyi nyomozássá változik, ahol mindenki gyanúsított lesz. A főbb szerepekre olyan sztárokat nyertek meg a készítők, mint Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Jack Reynor, Dakota Fanning és még sokan mások. Aki egy este alatt ledarálható néznivalóra vágyik, annak A tökéletes pár kiváló választás lehet.

• Videó: Netflix

Emily Párizsban (Emily in Paris) – Netflix A Bridgerton mellett sokunk másik kedvenc bűnös élvezete a Lily Collins főszereplésével készült Emily Párizsban, aminek negyedik évadát jó „netflixes” szokás szerint két részre bontva kapták meg a rajongók. Az amerikai lány európai környezetbe „dobása” négy évadon keresztül működött, most pedig gyakorlatilag új helyszínnel, Rómával is bővül Emily európai kalandjainak helyszíne. Akinek tehát máris hiányzik az olasz nyaralás, vagy épp egy ilyen esős hétvégére várt, amin ismét elmerülhet Emily újabb kalandjaiban az ne is keressen tovább, megtalálta a számára tökéletes otthoni szórakozást. És ami a soron következő ötödik évadot illeti: bár hivatalosan nem rendelték be, de nagy valószínűséggel folytatódni fog az Emily Párizsban, ám ha zöld utat is kap a folytatás, azt semmiképp sem láthatjuk 2026 előtt.

• Videó: Netflix

A Hatalom Gyűrűi (The Rings of Power) – Amazon Prime Már több mint fele „lement” a Hatalom Gyűrűi második évadának, amiről továbbra is az lehet elmondani, hogy továbbra is elképesztően látványos, látszik rajta a ráköltött óriásbüdzsé, és az, hogy továbbra is egy hadseregnyi ember dolgozik rajta. Az Amazon Középföldéje viszont minden igyekezet, gondosan megkoreografált tömegjelenet ellenére is üresnek tűnik, a közelében sem jár annak, amit anno Peter Jacksonék a Gyűrűk ura-trilógiában a vászonra vittek. korábban írtuk A felülmúlhatatlan fantasy: A Gyűrűk Ura-trilógia Nem lehetnek túl sokan azok, akik ne találkoztak volna valamilyen formában a rendkívüli népszerűségnek örvendő A Gyűrűk Ura történetével, köszönhetően az emlékezetes filmtrilógiának, ami letette a modernkori fantasy-adaptációk alapköveit. Szubjektív elemzés. A forgatókönyv továbbra is kritikán aluli, a jelenetek sokszor életszerűtlenek, a párbeszédek pedig idegesítőek, a magyar felirat pedig sokszor a nevetségesség határát súrolja az ilyenekkel, mint: „Mordorban vagy a földön csúszol, vagy a földbe csúszol.” Az új helyszínként behozott Lindon jellegtelen, üres partocskának tűnik, ahol komor tündék faragják a hajókat és halak úszkálnak a vízben, a karakterek pedig semmit nem változtak az első évad óta: Galadriel továbbra is dacos kislány, Elrond egy teszetosza, folyton sértődött képet vágó fiatal, és így tovább, Szauron új megjelenítése pedig inkább nevetséges, mint komolyan vehető. korábban írtuk Rendkívül látványos lett, de megosztja a rajongókat a Gyűrűk ura-sorozat Hiába költötték rá a világ összes pénzét, nem nyerte el mindenki tetszését az Amazon új, a Gyűrűk ura világában sorozata. A Hatalom gyűrűi egy teljesen új, Tolkien után szabadon megalkotott történetet mesél el a kitalált Középfölde történelméből. Elemzés. korábban írtuk Kiábrándító, buta, és nem méltó a tolkieni örökséghez a Hatalom gyűrűi sorozat Bebizonyosodott, hogy hiába a sorozatgyártás történetének legnagyobb költségvetése, a hatalmas büdzsé egyáltalán nem garancia a minőségre. Ez történt a Gyűrűk ura-sorozat esetében is, amelynek készítői sokat akartak markolni, de végül keveset fogtak. A cselekmény ha lassan is, de mozgolódik előre, az évad pedig várhatóan nem csak egy nagy felvezetés lesz a következőhöz, ahogy a Sárkányok háza esetében történt, de hiába ha unalmas és élvezhetetlen az egész. korábban írtuk Lezárás helyett hosszú felvezető lett a Sárkányok háza második évadának fináléja Akciódús évadzáró helyett hosszú felvezetőt kaptak a Sárkányok háza rajongói a várhatóan két év múlva érkező harmadik évadhoz, ami joggal váltott ki hiányérzetet a nézők többségéből. Spoileres összefoglaló a második évad nyolcadik részéről. Bár egyelőre nem sok pozitívat tudunk róla mondani, az mellette szól, hogy a világ talán legdrágább sorozatáról van szó, amit már csak presztízsből is érdemes nézni, de úgy tűnik, hogy sokan elpártoltak tőle, mivel napvilágot látott az az értesülés, hogy állítólag elég gyatra az új évad nézettsége. Ezt persze hivatalosan nem ismeri el az Amazon, de talán most el kell gondolkozzanak azon, hogy érdemes-e további dollármilliókat költeni a produkcióra, vagy el kell engedni az egészet. Lehet, hogy a második évad ilyen téren vízválasztó lesz.

• Videó: Prime Video

A szökés (Prison Break) – Netflix Sokunk meghatározó tévésorozata végre a Netflixre is felkerült (eddig legálisan a Disney+ streamingplatformon volt elérhető annak indulása óta). Mint a nemrég megjelent visszatekintőben írtuk, Michael Scofieldék folytatásos története sokunk tartalomfogyasztási szokásait változtatta meg a 2010-es években, bevezetve minket a bingelés világába. A szökés első két évadának nézése akkoriban közösségi élménnyel ért fel, hogy aztán a harmadik, negyedik és az évek múlva megjelent ötödik évad már lejtmenetek legyenek a sorozat életében. Ha nosztalgiázni szeretnénk, és felelevenítenénk a lépésről lépésre kidolgozott, a folyamatos változókkal felülírt szökés történetét, akkor elég mostantól a Netflix gombot megnyomnunk az okostévénk távirányítóján. korábban írtuk Kedvenc sorozataink a 2000-es évekből: Prison Break (A szökés) Az első olyan tévésorozat ami sokunk tartalomfogyasztási szokásait változtatta meg, bevezetve minket a bingelés világába. Ez volt A szökés, ami megmutatta nekünk, hogy milyenek az amerikai kábeltévés sorozatok. Eltűntek (Lost) – Netflix A szökés előtt újabb, a Peak Tv korszakából (a tévésorozatok aranykora) származó „nagyágyú” is felkerült a Netflixre, ez pedig minden idők egyik legjobb és ugyanakkor legrosszabb misztikus sorozata is, amelyben több a felmerülő kérdés és rejtély, mint az azokra adott válasz. A rendkívül gazdag szimbolisztikával rendelkező, az emberi drámákban bővelkedő Lost sokak egyik kedvenc néznivalója volt a 2010-es években, a Disney+ megjelenése előtt pedig legálisan DVD-ken voltak elérhetők a szezonjai. Mostantól a Netflix-előfizetésünkhöz ez a sorozat is „jár” egészen addig, amíg valamilyen oknál fogva ki nem kerül a kínálatból. korábban írtuk Meghatározó sorozatélményeink, avagy miért volt rendkívüli néznivaló a Lost? A 2000-es évek második felének egyik meghatározó tévésorozata volt, akkor, amikor a Facebook még csak kevesek kiváltsága, a Netflix pedig egy DVD-kölcsönző volt. A mystery-box sorozatok „ősatyjára”, a 11 éve befejeződött Lost-ra tekintünk most vissza. Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) – Disney+ A Disney alá tartozó Hulunál több, minőségi sorozat is készült az elmúlt években, a Szolgálólány meséje mellett azonban az igazi nagy dobásuk a negyedik évadánál járó Gyilkos a házban, amelyben a másodvirágzását élő Steve Martin és Selena Gomez is látható, előbbi ugyanakkor alkotója is a sorozatnak. A három, true crime műfaj iránt érdeklődő szomszéd folytatásos története – akik maguk nyomoznak a közvetlen környezetükben bekövetkező gyilkosságokban, ebből pedig podcastet is készítenek – a főszereplőket alakító színészeken túl olyan sztárokat vonultat fel, mint Meryl Streep, Tina Fey, Cara Delevingne, Paul Rudd, valamint a legújabb évadban Zach Galifianakis, Eugene Levy és Eva Longoria. Bár az éppen futó negyedik évad új részei hetente kerülnek fel a Disney+ kínálatába, aki eddig nem találkozott a már 7 Primetime Emmy-t nyert sorozattal, az most bepótolhatja a korábbi évadokat. A minőségi szórakozás garantált lesz.