Ez is megtörént: vissza kell utasítaniuk a véradókat, olyan sokan jelentkeznek

Úgy látszik, pénzzel szinte minden megoldható: a korábbi 68 lej helyett 280 lejes értékjegyet kaptak az önkéntes véradók január elsejétől, ennek köszönhetően megrohamozták a vérközpontokat. Marosvásárhelyen, de Csíkszeredában is előfordult már, hogy vissza kell utasítsanak véradókat.

Marosvásárhelyen naponta száznál többen jelentkeznek vért adni – és ez így van már az év első hivatalos munkanapjától kezdődően. Marinela Lazăr, a vérközpont sajtószóvivőjétől tudjuk, nagyon sokan első alkalommal jelentkeztek vért adni, illetve olyanok is visszatértek, akik évek óta nem lépték át a központ küszöbét. Nyilvánvaló, hogy

De kiemelte, hogy a vérkészítményeket nem lehet a végtelenségig tárolni, így ők nem tudnak és nem is fognak felhalmozni vért, csak annyit gyűjtenek be, amennyire szükség van. Figyelembe veszik a kórházak kérését, és egyeztetnek a bukaresti szakemberekkel is.