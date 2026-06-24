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Évi négymillió lejért népszerűsítenék Marosvásárhelyt külföldön

A jelenleginél több külföldi turistát szeretnének Marosvásárhelyre vonzani • Fotó: Haáz Vince

A jelenleginél több külföldi turistát szeretnének Marosvásárhelyre vonzani

Fotó: Haáz Vince

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Marosvásárhely évi négy millió lejt szán ara, hogy turisztikai célállomásként külföldön is népszerűsítsék. A városreklámot a Visit Maros Egyesületen keresztül szerveznék. A polgármester által beterjesztett tervezetről csütörtökön döntenek a tanácsosok.

Simon Virág

2026. június 24., 10:272026. június 24., 10:27

Marosvásárhely vezetése a Visit Maros Egyesület gondjaira bízná a település értékeinek, látványosságainak népszerűsítését, legalábbis ez derül ki a városháza honlapjára feltöltött anyagból.

Négymillió lejt szánnak reklámra

A határozattervezetben, amit csütörtökön vitatnak meg a városi tanácsosok, Soós Zoltán polgármester azt kezdeményezi, hogy

kössenek egy együttműködési szerződést a Visit Maros Egyesülettel és a városi költségvetésből fizessenek ki idén az egyesületnek négymillió lejt.

„Az elmúlt években az európai turisztikai piac alakulása azt mutatja, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a kulturális, gasztronómiai és autentikus úti célok iránt.

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Ezek olyan területek, amelyek tekintetében Marosvásárhely jelentős potenciállal rendelkezik, azonban ennek kiaknázása mindeddig korlátozott maradt a nemzetközi jelenlét hiánya miatt.

Idézet
Más erdélyi megyékkel összehasonlítva, amelyek jóval nagyobb nemzetközi láthatóságot élveznek, Maros megye pozíciója kedvezőtlenebb, nem látható külföldön. A helyzet javítása és a külföldi reklámkampány beindítása érdekében Marosvásárhely egy együttműködést írna alá a Visit Maros Egyesülettel, csatlakozva az általa meghirdetett nemzetközi reklámkampányhoz”

– olvasható a tervezet indoklásában.

Évi négymillió lejt költenének Marosvásárhely imázsépítésére • Fotó: Haáz Vince Galéria

Évi négymillió lejt költenének Marosvásárhely imázsépítésére

Fotó: Haáz Vince

Hogy áll a megye külföldi népszerűsítése?

Mint beszámoltunk róla, a Maros Megyei Tanács által létrehozott és fenntartott Visit Maros Egyesület tavaly év végén versenytárgyalást hirdetett meg, hogy kiválasszon egy olyan céget, ügynökséget, ami három évig népszerűsíti Maros megyét külföldön. Erre a célra az egyesület évi 15 millió lejes költségvetést szán.

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Bár a versenytárgyalás eredeti határideje januárban lejárt, a folyamatot első körben meghosszabbították február 23-ig.

Most, hogy a Marosvásárhely is részt akar venni a nemzetközi népszerűsítésben, szerettük volna tudni, hogy február végétől sikerült-e lezárni a licitet és kiválasztani a céget.

„A pályázati eljárás még folyamatban van, ezért annak részleteiről nem tudunk tájékoztatást nyújtani.

Idézet
Célunk Maros megye és Marosvásárhely nemzetközi turisztikai láthatóságának és versenyképességének növelése egy nyílt, átlátható eljárás keretében. Az eredményekről a megfelelő időben tájékoztatást adunk. Jelenleg a legfontosabb, hogy az eljárás szabályosan és szakmailag kifogástalanul záruljon le”

– nyilatkozta a Székelyhonnak a Visit Maros Egyesület vezetője, Szántó Lóránt.

Marosszék Marosvásárhely
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