Évi négymillió lejért népszerűsítenék Marosvásárhelyt külföldön

Marosvásárhely évi négy millió lejt szán ara, hogy turisztikai célállomásként külföldön is népszerűsítsék. A városreklámot a Visit Maros Egyesületen keresztül szerveznék. A polgármester által beterjesztett tervezetről csütörtökön döntenek a tanácsosok.

Simon Virág 2026. június 24., 10:272026. június 24., 10:27

Marosvásárhely vezetése a Visit Maros Egyesület gondjaira bízná a település értékeinek, látványosságainak népszerűsítését, legalábbis ez derül ki a városháza honlapjára feltöltött anyagból. Négymillió lejt szánnak reklámra A határozattervezetben, amit csütörtökön vitatnak meg a városi tanácsosok, Soós Zoltán polgármester azt kezdeményezi, hogy

kössenek egy együttműködési szerződést a Visit Maros Egyesülettel és a városi költségvetésből fizessenek ki idén az egyesületnek négymillió lejt.

„Az elmúlt években az európai turisztikai piac alakulása azt mutatja, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a kulturális, gasztronómiai és autentikus úti célok iránt. Hirdetés Ezek olyan területek, amelyek tekintetében Marosvásárhely jelentős potenciállal rendelkezik, azonban ennek kiaknázása mindeddig korlátozott maradt a nemzetközi jelenlét hiánya miatt.

Más erdélyi megyékkel összehasonlítva, amelyek jóval nagyobb nemzetközi láthatóságot élveznek, Maros megye pozíciója kedvezőtlenebb, nem látható külföldön. A helyzet javítása és a külföldi reklámkampány beindítása érdekében Marosvásárhely egy együttműködést írna alá a Visit Maros Egyesülettel, csatlakozva az általa meghirdetett nemzetközi reklámkampányhoz”

– olvasható a tervezet indoklásában.

Évi négymillió lejt költenének Marosvásárhely imázsépítésére Fotó: Haáz Vince

Hogy áll a megye külföldi népszerűsítése? Mint beszámoltunk róla, a Maros Megyei Tanács által létrehozott és fenntartott Visit Maros Egyesület tavaly év végén versenytárgyalást hirdetett meg, hogy kiválasszon egy olyan céget, ügynökséget, ami három évig népszerűsíti Maros megyét külföldön. Erre a célra az egyesület évi 15 millió lejes költségvetést szán. {K1} Bár a versenytárgyalás eredeti határideje januárban lejárt, a folyamatot első körben meghosszabbították február 23-ig. Most, hogy a Marosvásárhely is részt akar venni a nemzetközi népszerűsítésben, szerettük volna tudni, hogy február végétől sikerült-e lezárni a licitet és kiválasztani a céget. „A pályázati eljárás még folyamatban van, ezért annak részleteiről nem tudunk tájékoztatást nyújtani.

Célunk Maros megye és Marosvásárhely nemzetközi turisztikai láthatóságának és versenyképességének növelése egy nyílt, átlátható eljárás keretében. Az eredményekről a megfelelő időben tájékoztatást adunk. Jelenleg a legfontosabb, hogy az eljárás szabályosan és szakmailag kifogástalanul záruljon le”