Évi négymillió lejért népszerűsítenék Marosvásárhelyt külföldön

A jelenleginél több külföldi turistát szeretnének Marosvásárhelyre vonzani
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely évi négy millió lejt szán ara, hogy turisztikai célállomásként külföldön is népszerűsítsék. A városreklámot a Visit Maros Egyesületen keresztül szerveznék. A polgármester által beterjesztett tervezetről csütörtökön döntenek a tanácsosok.
Marosvásárhely vezetése a Visit Maros Egyesület gondjaira bízná a település értékeinek, látványosságainak népszerűsítését, legalábbis ez derül ki a városháza honlapjára feltöltött anyagból.
A határozattervezetben, amit csütörtökön vitatnak meg a városi tanácsosok, Soós Zoltán polgármester azt kezdeményezi, hogy
„Az elmúlt években az európai turisztikai piac alakulása azt mutatja, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a kulturális, gasztronómiai és autentikus úti célok iránt.
Ezek olyan területek, amelyek tekintetében Marosvásárhely jelentős potenciállal rendelkezik, azonban ennek kiaknázása mindeddig korlátozott maradt a nemzetközi jelenlét hiánya miatt.
– olvasható a tervezet indoklásában.
Évi négymillió lejt költenének Marosvásárhely imázsépítésére
Fotó: Haáz Vince
Mint beszámoltunk róla, a Maros Megyei Tanács által létrehozott és fenntartott Visit Maros Egyesület tavaly év végén versenytárgyalást hirdetett meg, hogy kiválasszon egy olyan céget, ügynökséget, ami három évig népszerűsíti Maros megyét külföldön. Erre a célra az egyesület évi 15 millió lejes költségvetést szán.
{K1}
Bár a versenytárgyalás eredeti határideje januárban lejárt, a folyamatot első körben meghosszabbították február 23-ig.
Most, hogy a Marosvásárhely is részt akar venni a nemzetközi népszerűsítésben, szerettük volna tudni, hogy február végétől sikerült-e lezárni a licitet és kiválasztani a céget.
„A pályázati eljárás még folyamatban van, ezért annak részleteiről nem tudunk tájékoztatást nyújtani.
– nyilatkozta a Székelyhonnak a Visit Maros Egyesület vezetője, Szántó Lóránt.
Újabb sárga jelzésű hőségriasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): szerdán nyolc megyében, csütörtökön pedig az ország több mint háromnegyedében lesz érvényben a figyelmeztetés.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetője, Dominic Fritz és Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán egyeztet a kisebbségi kormány megalakításáról és a miniszterelnök-jelöltről.
Megkezdődött a Nemzeti Liberális Pártban (PNL) az Adrian Veștea kormányát támogató párttagok kizárási eljárása, amelyet a párt új alapszabályának bukaresti törvényszéki bejegyzése után zárnak le – jelentette be Ionel Bogdan képviselő.
A keddi cotroceni-i konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani – közölte kedd este Nicușor Dan.
A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.
Több mint 2,25 milliárd euró érkezett Románia számlájára az országos helyreállítási terv PNRR keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelem alapján – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Dragoș Pîslaru.
Vegyék ki a barnamedvét a szigorúan védett fajok kategóriájából, és rugalmasabb kezelést tegyenek lehetővé azokban a tagállamokban, ahol a faj nem veszélyeztetett – ezekkel a kérésekkel fordult az Európai Bizottsághoz Tánczos Barna.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.
Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
szóljon hozzá!