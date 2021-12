Évet összegzett a csíkszeredai vezetés: volt benne minden

Látványos arculatváltáson esett át az elmúlt időszakban a csíkszeredai városháza. „Elemeztük, hogy azon túl, hogy a városlakók az intézmény logóját látják, jelent-e számukra valamit. Másfelől a hivatal belső dokumentációjának esetében is hiányosságok voltak arculat terén” – magyarázta a polgármester. Mint részletezte, a szív szimbolikáját mindenképp meg szerették volna őrizni, de a három kéknefelejcs is új formában jelenik meg. László Hajnalka, a logó tervezője – aki a Csíki Játékszín arculatát is készítette – rámutatott, az intézmény magyar megnevezésből indult ki, amelybe beépítette a szív motívumát, a színválasztásnál pedig az aranyra és a fehérre esett a választása. Új, modern honlappal is fog jelentkezni az intézmény a tél végéig.