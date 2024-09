– Édesapád révén gyakorlatilag beleszülettél a vállalkozói életbe. Tudatos döntés, szülői elvárás, vagy csak a véletlen műve, hogy folytattad a cégvezetést?

– Az első cégünket 1991-ben alapította édesapám, László János. Ez az Impar Kft. volt, az anyacégünk, ami mind a mai napig a legtöbb alkalmazottnak ad munkahelyet a csoportban. Ezt követte az EuroCar Trading, amely új- és használtautó-kereskedéssel foglalkozik – jellemzően Toyotákkal –, majd az ezredforduló környékén Székelyudvarhely szállodáját, a Hotel Küküllőt is megvásároltuk. A turizmus iparágában a szálloda mellett a szívünknek kedves helyen, Abásfalván egy panzió is helyet kap. Ugyancsak a cégcsoporthoz kapcsolódik a halgazdaság is, ahol a Szentpáli halastavak működtetése a feladat. Nem utolsó sorban az ingatlankezeléssel foglalkozó Arkum Invest is a cégcsoport része. Székelyudvarhely első kereskedelmi rádiója, a Príma Rádió is a csoport része volt, ahol gyerekkoromban barátaimmal diákműsort készítettünk. Na, de vissza az alapkérdésre: