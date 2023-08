Eredményes volt az országos roncsautóprogramot ihlető sepsiszentgyörgyi kezdeményezés

Jelenleg a városban közel 22 500 személyautó van, de mellettük még 564 motorkerékpár, 142 busz, 2150 kisebb haszongépjármű, 128 traktor, 69 mikrobusz is szerepel a városi nyilvántartásban. 2014-hez képest tehát, amikor is 12 441 személyautó volt a megyeszékhelyen (nem számítva a lízingelt járműveket), 10 ezerrel nőtt meg az autók száma.

Az önkormányzat követte azt is, hogy teljesítik-e azt a vállalásukat a program kedvezményezettjei, hogy nem vásárolnak öt évnél régebbi autót. Öt személytől, aki ezt nem tartotta be, visszaigényelték a 3000 lejt. Ez a feltétel egyébként a most indított országos programban is érvényes.