Erdőket kaptak vissza a szentegyháziak, továbbiak visszaigénylésén is dolgoznak

Mintegy kilenc hektár erdőt igényelt vissza az államtól a szentegyházi önkormányzat, ugyanakkor közreműködésükkel a Szent András Plébániatemplom is kapott vissza területeket.

Több hektárnyi területet sikerült visszaszerezni a Szentegyháza körüli erdőkből. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A szentegyházasfalvi Szent András plébániatemplom 23,66 hektárnyi, míg az önkormányzat 9,03 hektárnyi erdőt igényelt vissza sikeresen a román államtól – jelentette be a hírt Facebookon Szentegyháza Polgármesteri Hivatala. Nagy lépésnek nevezte az elért sikerüket Lőrincz Csaba, a kisváros polgármestere, aki szerint ez annak bizonyítéka, hogy

évek múltán sem szabad feladni a hasonló küzdelmeket.

Mint mondta, sok munka van a megvalósítás mögött, de megérte a fáradozást. Arra is kitért, hogy eddig az állam nevén szereplő, ám a Jézus Szent Szíve Plébániához (ez a szentkeresztbányai római katolikus templom) tartozó területeket – templom és temető – Farkas László plébános kitartó munkájának köszönhetően sikerült az egyház nevére telekkönyveztetni, ami szintén nagyon pozitív eredmény.

Stratégia mentén

Lőrincz Csaba hangsúlyozta, beiktatása után a városházán megalakítottak egy visszaszolgáltatási bizottságot, aminek tagjai azóta egy jól meghatározott stratégia mentén dolgoznak a hasonló problémák megoldásán. Céljaik között szerepel, hogy

segítsenek azoknak a személyeknek, akik a korábban megjelent törvények miatt csak tíz hektárnyi erdőt igényelhettek vissza, annak ellenére, hogy az államosítás előtt ennél többel rendelkeztek.

Szeretnék elérni azt is, hogy az úgynevezett bányászházak esetében az oda tartozó területek az ingatlanok tulajdonosaihoz kerüljenek.

Több olyan bányászház is van, ahol az épület valakinek a tulajdona, az oda tartozó terület pedig az államé. El szeretnénk érni, hogy ezeket a telkeket is az épület tulajdonosának nevére telekkönyvezzék. Erre most lehetőséget biztosítanak a hatályos jogszabályok

– magyarázta a polgármester. Hozzátette: ezek mellett a szövetkezetekhez tartozó területek visszaigénylésén is dolgoznak.

Egy rossz kérés miatt nem sikerült ugyanakkor a Mártonffy János Általános Iskola területeinek visszaigénylése, ám hamarosan újból benyújtják az aktacsomót. Remélik, hogy ez esetben egyszerűbben megoldódik a probléma.