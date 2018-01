Érdekli a gyergyóremeteieket, mi történik a községben

Amit hallottak, adják át – erre kérte a községvezető a remeteieket • Fotó: Tamás Gyopár

Pál Gizella községi jegyző számszerűsítve sorolta fel, mi mindennel dolgozott az általa vezetett iroda, többek között 16 új vállalkozás létesítését is összesítették. 184 panaszlevélről is említést tett, amelyek nyomán nem minden esetben lehetett a felek közötti megegyezésről beszélni. A polgármester hozzátette, amennyiben egy mód van rá, mindenki igyekezzen a családban megoldani a konfliktusokat, ha nem sikerül, akkor személyesen menjenek be, és

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke szerint is történésekben gazdag év volt a tavalyi. Többek között kitért a nemrégiben felavatott székgyárra, melytől az első 125 széket a megyei tanács rendelte meg, ígéretét betartva. Ahogy a sikerekről, úgy a kudarcról is szó esett. A tejporgyár ügye nem halad előre, az önkormányzat eszköztelen. Amint Barti Tihamér megyei önkormányzati alelnök fogalmazott,

Több tűzeset, három kéménytűz

Építkezési, bontási engedélyek kiváltásának fontosságát hangsúlyozta az urbanisztikai osztály képviselője, hivatkozva a törvény szigorításaira is. Tavaly a polgárvédelem több tűzesetet, három kéménytüzet, egy balesetet és egy tarlótüzet jegyzett, kiemelve, hogy ahol szükség volt, az önkéntes tűzoltók valahányszor derekasan helytálltak. Arról is szólt a beszámoló, hogy egy esetben patakvíz-elvezető csövet gyújtott meg valaki, és a helyreállítás nem kis pénzbe került. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a kéményeket rendben kell tartani.

15,6 millió lej bevétel

15,6 millió lej bevétele volt tavaly Remetének, 13,2 millió lej volt a kiadás, és 2,3 millió lej maradt a korábbi évből. 1,4 millió lej helyi adókból és illetékekből, 7,5 millió lej a visszaosztásból, 2,8 millió lej gazdálkodásból és 3,7 millió lej pályázatokból folyt be a község pénztárába. 7 millió lejt adminisztrációs költségekre és közszolgáltatásra, 2,4 milliót gazdálkodásra, 3,4 millió lejt beruházásra fizettek ki.

Korszerűsítették a művelődési házat, bölcsődét létesítettek, hamarosan befejeződik a felszerelése is, az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítéséhez laborfelszerelést vásároltak.

Szintén tavaly terveket készítettek 240 ezer lej értékben, többek között területvásárlásra 79 ezer lejt költöttek, illetve egy erőgépet vásároltak 440 ezer lejért. Számvevőszéki ellenőrzés nyomán adókülönbözeti kifizetést kellett eszközöljenek az érintettek. A különbözetből vásárolta az erőgépet a hivatal, amely több feladat elvégzésére alkalmas, és a helyiek bérbe vehetik.

Induló beruházásokról is szóltak, ilyen a piac építése – amely esetében kifizettek 40 ezer lejt, és amelyhez 210 ezer lejjel a megyei tanács is hozzájárul –, továbbá erdei és eszenyői út korszerűsítése. Remete díszpolgára, Komlóssy József tavaly 40 ezer euróval támogatta közvetve az iskolát, oly módon, hogy ebből az összegből területeket vásárolnak, majd a bérleti díjakat az iskolára fordítják. A művelődési ház tavaly összesen 76 kulturális eseménynek adott otthont, tánctanfolyamokról, táborokról is szólt a számadás.

Jövő hónaptól külön gyűjtik a hulladékokat

Szabó Csaba alpolgármester a tanulás éveként jellemezte a 2017-es évet, hiszen tavaly vállalta el e tisztséget, amint elmondta, többek között tizenegy községi út, hat mezei út és egy erdei út javítása valósult meg. Szemétgyűjtési akciót is szerveztek, mely során 800 zsáknyi hulladéktól szabadították meg a környéket, beszámolt három medvetámadásról, melyek esetében a kártérítési igénylést továbbították. Kitért arra, hogy folytatódik a Maros szabályozása idén is. A polgármester bejelentette,

szelektív hulladékgyűjtés kezdődik februártól a községben, külön zsákokba gyűjthetik a különböző újrahasznosítható hulladékokat a helyiek.

A hivatal alintézményei is számadást tartottak, a Redisza Rt. is újdonságokkal szolgált: nemsokára Salamás is csatlakozik, tehát Remete, Ditró és Szárhegy mellett ott is szolgáltatnak, kilenc személyt alkalmazva. Továbbá kiemelték, további háztartások csatlakozhatnak a szennyvízhálózatra.

Az iskolaigazgató beszámolójában kiemelte a tavalyi kezdeményezés sikerességét, a Kreatív partnerség programot, mely keretében 90 perces foglalkozásokat tartanak egy művész és egy pedagógus irányításával. És amint elhangzott, tovább próbálkoznak a délutáni oktatás elindításával.

Tervek idénre



A falugyűlés vége felé a tervekre helyeződött át a hangsúly. Húszmillió lej a tervezett bevétel, 3,4 millió lej a tavalyról maradt összeg. Az elképzelés szerint folytatják az elkezdett tulajdonrendezést, tervek készítését, az iskola felszerelését, mosdók rendbetételét. Terveznek még területvásárt, kamerarendszer-kiépítést, útjavításokat, piacépítést, a megnyert pályázatok lebonyolítását, és természetesen új pályázatok benyújtását is.