Épületmakettek és kézműves foglalkozások szeptemberig a várban

Több meghatározó székelyudvarhelyi és erdélyi épület kicsinyített másával várja a látogatókat a Székelyföldi Legendárium csapata a Székely Támadt-várban. A tárlat hivatalos megnyitóján az is kiderült, hogy kézműves foglalkozások is lesznek a helyszínen, így a látogatók nemcsak vásárolhatnak, de ki is próbálhatják a termékkészítést. A polgármesteri hivatal munkatársai a vár felújításáért leadott pályázatról beszéltek.