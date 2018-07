Építik az új napközit Zetelakán

Ha minden a tervek szerint halad, jövő tanévtől már az új épületbe kell vinni a kicsiket • Fotó: Veres Nándor

hiszen utóbbihoz nagyon szigorú előírásoknak kellett volna megfelelni, ami jelentős többletköltséget eredményezett volna. Játszóteret viszont építenek a gyerekek számára. A munkálatok egyébként tavasszal el is kezdődtek, a falakat már felépítette a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező. Az ideális forgatókönyv szerint az építkező még idén be fogja fedni a létesítményt,

A szülőknek fontos

Egyelőre nem növekszik a gyermekáldások száma Zetelakán – állandónak mondható –, ennek ellenére a szülők részéről egyre nagyobb igény van a napközire, hiszen az édesanyák is munkába állnának, és fontos, hogy munkaidő alatt biztonságban tudják a kicsiket – magyarázta a polgármester, hogy miért döntöttek az új napközi megépítése mellett.

Abrán Enikő, a tanintézet igazgatója kiemelte, az új épület lényegesen tágasabb lesz, ráadásul elkülönítődnek a hálótermek a játszótermektől, ami szintén nagyon fontos. A napközi jelenlegi épülete eredetileg kisiskolások számára volt tervezve, így nyilván nem a legmegfelelőbb a tipegők számára. Az új intézet helyszínválasztásával meg volt elégedve, hiszen az nagyjából a település közepén található, így mindenki könnyedén eljuthat oda.

„Valamikor egy napközis csoporttal kezdtünk, de ha az Isten is megsegít, akkor jövőre elindíthatnánk a harmadikat is, mert a jelentkezők számából kitűnik, hogy vidéken is megnőtt az igény erre a szolgáltatásra. Reméljük, hogy a tanfelügyelőség is jóváhagyja egy újabb óvónő alkalmazását, amely elengedhetetlen egy további csoport működtetéséhez” – fogalmazott Ábrán Enikő.