Épül a fesztiválhelyszín, nulladik nappal rajtol a VIBE

„A színpadok állnak már, az arculatozásuk zajlik, ugyanis minden színpadnak lesz egy saját formavilága. És épül a híd is, amely talán a legnagyobb újdonságunk, és a fesztivál egyik legvagányabb része is lesz, hiszen

Javában zajlott a munka keddi helyszíni terepszemlénken: kerítések és színpadok épültek, illetve egy új hidat is emeltek a szervezők, hogy összefüggőbb legyen a fesztivál területe.

Az eddigi években is benne volt a fesztiválban a strand, de körbe kellett menni: végig a Maros-parton, ki kellett menni a fesztiválterületről, most viszont át lehet menni ezen a hídon, ami épül, és rögtön a strand hátsó, fás, füves részén van az ember. A VIBE Kolit is ide terveztük az idén, ahogy átmegyünk a hídon, ott lesz a VIBE Koli és a Fashion Corner” – magyarázta a területbeli újdonságokat Polacsek Péter, a VIBE kommunikációs koordinátora.