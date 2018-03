Ennyibe kerül a bárányhús Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen csak a nagypiacon lehet élő bárányt vágatni, ott működik az egyetlen hivatásos vágóhíd. Lassan hagyománnyá válik azonban, hogy különböző okok miatt rendszerint megdrágulnak a húsvéti ünnepi asztal főbb kellékei. A bárányok kicsik még, így többe kerül a bárányhús, de az időjárási viszonyok miatt fokozatosan emelkedik a zöldség és gyümölcs ára is.

Élősúlyban 12-13 lej a bárány. Vágás után 11-12 kilogramm marad belőle • Fotó: Haáz Vince

A báránykínálat igazán bőséges a piacon, illetve a hentesüzletekben is Marosvásárhelyen. Igaz, nem olcsó az áru:

az élő báránynak kilója 12-13 lejbe kerül, egy állat 20-22 kilót nyom átlagban, így 280-290 lejbe is kerülhet a húsvéti bárány

– tudtuk meg a nagypiacon. A Cuza Voda utcai piacon az árusok elmondták, kicsik még az állatok, korán jött a húsvét. Az ortodox húsvétra még sokat nőnek, illetve az áruk is csökkenni fog.

Vágóhídon vagy hentesüzletben

Bár nem verik le egymást a vásárlók, azért van, akinek a húsvéti asztaláról nem hiányozhat a bárányhús.

Minden évben veszek bárányt, ez a húsvéti ünnepek tartozéka, e nélkül el sem tudjuk képzelni az ünnepi ebédet

– mondta a Vásárhelyi Hírlapnak Szigeti Ernő. Érdeklődésünkre, hogy mennyi időre elég a bárányhús, Szigeti elmondta, az ünnepek alatt el is fogyasztja a család, hiszen négyen vannak és valamennyien szeretik. „Leves lesz belőle, tojásos és töltött bárány, sült a combjából. Melléje hagymás-ecetes kruplisaláta” – sorolta a bárányból készülő ételeket Szabó Dénes, aki egy 22 kilós bárányt vásárolt meg és vágatott le. Elmondta, 11-12 kiló hús marad a vágás után, azzal kell gazdálkodnia a családnak.

Aki nem akar élő állatot venni húsvétra, az a hentesüzletekben is megvásárolhatja a bárányhúst, akár egész, akár fél bárányt. A nagypiacon működő hentesüzletben

24 lej volt kilója szerdán a báránynak, a többi boltban is e körül mozognak az árak, 23-24-25 lej kerül kilója. Egy fél bárány 5-6-7 kilót nyom, ez is elégséges a húsvéti menühöz

– mondja az egyik vásárló, aki sokallja az árát idén is. Hozzáteszi: mindig is drága volt a bárány, de aki tiszteli a hagyományokat, az még így is megveszi.

Több takarmány is fogyott

Az állattenyésztő szervezetek szerint a bárányhús nem csak a húsvét közeledte miatt lesz drágább, mint ahogy az már megszokottá vált, hanem a tenyésztési nehézségek, a dráguló táp és munkadíj miatt.

A hó miatt a gazdák nem tudták időben kihajtani a nyájakat, így több takarmány is fogyott, ami a tenyésztőknek jelentős költségnövekedést okoz.

Florin Dragomir, az Eco Mioriţa Egyesület viszont azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy a bárányok nagy hányadát Olaszországba, Spanyolországba és Görögországba exportálták, ezért hiány keletkezett a piacon, ezzel is magyarázható, hogy

a legtöbb megyében 25-30 lejre emelkedhet a bárányhús kilogrammja.

Az ünnepi asztal elmaradhatatlan kelléke még a zöldség és a tojás is. A szakértők szerint a zöldség- és gyümölcsfélék már 10 százalékkal többe kerülnek, mint januárban, mi több, a gyümölcsfélék idén már másodszor drágulnak látványosan. Szerdán egyébként a marosvásárhelyi piacon a zöldhagyma kötéséért 2 lejt kértek el, a hónapos retek kötése 1-2 lejbe került, egy fej salátáért 3 lejt kellett fizetni. Egy házi tojásért már 1 lejt is elkérnek. Ha az üzletben vásárolunk tojást, több méret és árkategória között válogathatunk. A legolcsóbbnak 60 bani darabja, a legdrágább 1,50 lejbe kerül. A piaci árusok azonban elégedetlenek, azt mondják, bár sok és szép árujuk van, kevés a vevő.