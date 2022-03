Engedélyeztetésre vár a csíkszeredai kórház helikopter-leszállója

Noha már tavaly év végén szerették volna beüzemelni a csíkszeredai kórház helikopter-leszállóját, ez elmaradt. A használatba vételére továbbra is várni kell, ugyanis le kell záruljon a hatósági engedélyeztetési folyamat, a személyzet képzése, és a pálya megközelíthetőségének biztosítása. Hargita Megye Tanácsa erre a projektre több mint 1,1 millió lejt szánt.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház hosszú évekkel ezelőtt fogalmazta meg az igényt egy helikopter-leszálló kialakítására a kórház közelében. 2019 végén a Hargita megyei önkormányzat a heliport tervezésére és kivitelezésére szerződést írt alá egy erre szakosodott céggel. Tavaly májusban leaszfaltozták, és akkor arról számoltunk be, hogy év végére át is adhatják a kórháznak beüzemelésre. Az átadás azonban elmaradt, és erre továbbra is várni kell.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke érdeklődésünkre elmondta,