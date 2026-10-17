Emelkedett Románia államadóssága a nyár közepén

A pénzügyminisztérium szombaton közzétett adatai szerint júliusban az előző havi 1197 milliárd lejről 1205 milliárd lejre nőtt az államadósság.

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Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szeptember 7-i adatait alapul véve GDP-arányosan az államadósság a júniusi 60 százalékról 60,4 százalékra nőtt júliusban – ismerteti az Agerpres.

A közép- és hosszú távú államadósság a júniusi 1142 milliárd lejről 1144 milliárd lejre, Hirdetés

a rövid lejáratú pedig 54,52 milliárd lejről 60,54 milliárd lejre emelkedett.

Az adósság nagy részét – 961,41 milliárd lejt – államkötvények tették ki. A hitelek állománya 219,4 milliárd lej volt.

Az euróban denominált adósság 539,9 milliárd lejnek, a dollárban denominált 125,79 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 536,23 milliárdot kell törlesztenie az államnak.

A kormányzati szektor adóssága a június végi 1169 milliárd lejről 1177 milliárd lejre nőtt július végére, ebből 1116 milliárd lej közép- és hosszú távú tartozás volt.