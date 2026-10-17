Emelkedett Románia államadóssága a nyár közepén

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A pénzügyminisztérium szombaton közzétett adatai szerint júliusban az előző havi 1197 milliárd lejről 1205 milliárd lejre nőtt az államadósság.
2026. október 17., 17:572026. október 17., 17:57
2026. október 17., 18:012026. október 17., 18:01
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szeptember 7-i adatait alapul véve GDP-arányosan az államadósság a júniusi 60 százalékról 60,4 százalékra nőtt júliusban – ismerteti az Agerpres.
A közép- és hosszú távú államadósság a júniusi 1142 milliárd lejről 1144 milliárd lejre,
a rövid lejáratú pedig 54,52 milliárd lejről 60,54 milliárd lejre emelkedett.
Az adósság nagy részét – 961,41 milliárd lejt – államkötvények tették ki. A hitelek állománya 219,4 milliárd lej volt.
Az euróban denominált adósság 539,9 milliárd lejnek, a dollárban denominált 125,79 milliárd lejnek megfelelő összeg volt, lejben 536,23 milliárdot kell törlesztenie az államnak.
A kormányzati szektor adóssága a június végi 1169 milliárd lejről 1177 milliárd lejre nőtt július végére, ebből 1116 milliárd lej közép- és hosszú távú tartozás volt.
A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság a GDP 30 százalékának megfelelő 597,6 milliárd lej volt idén júliusban. Ebből 590,7 milliárd lej a kormányzati szektor, 6,91 milliárd lej az önkormányzatok tartozása volt.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul, de a jövő heti parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását – jelentette be szombaton Ilie Bolojan pártelnök.
Több mint 2100 bírságot szabott ki az autópálya-rendőrség az október 5. és 11. között végzett ellenőrzések során – közölte szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.
Medencetöréssel és karmolt sebekkel került kórházba az a nő, akire csütörtök reggel támadt egy medve a Bodok községhez tartozó Zalán egyik utcáján. Az áldozat éppen iskolába tartott a fiával, amikor szembejött velük a nagyvad.
A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható – közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton.
Szeptember végén 4 674 614 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2725-tel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2785 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közzétett adataiból.
Drónt észleltek szombat reggel a hadsereg radarjai Ukrajna légterében, amely a Tulcea megyei Plaurutól északra, a román határ felé haladt – közölte a védelmi minisztérium. A drón nem lépett be Románia légterébe.
Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.
Románia szövetségesei segítségét kérte a fekete-tengeri térség biztonságának megerősítéséhez arra az időszakra, amíg megérkeznek az uniós SAFE program keretében megrendelt védelmi eszközök.
Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak szombat reggel nyolc óra után, hogy nagyvadat észleltek a csíksomlyói Szék út 98/A szám alatt.
Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén a Romsilva 2026-os költségvetését, amely több mint 105 millió lejes bruttó nyereséggel számol, és fedezetet biztosít mind az 5300 terepen dolgozó erdész testkamerájának beszerzésére.
szóljon hozzá!