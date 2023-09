Emberekkel együttműködő robotok: a jövő hegesztői és rakodómunkásai

A ChatGPT megjelenése óta felerősödtek a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetséges veszélyeiről szóló diskurzusok. Ennek nyomán van, aki úgy gondolja, hogy míg az AI a menedzserek és döntéshozók pozíciójára tör, az ipari robotok a munkásemberek munkáját veszik el. A valóság ezzel szemben teljesen más. Vannak az automatizálásnak olyan területei, ahol az ember és a robot még gondolatkísérlet szintjén sem állítható egymással szembe. Ahol az együttműködésük kerül előtérbe, és ahol mindig az ember marad a főnök.

Támogatói tartalom 2023. szeptember 27., 09:012023. szeptember 27., 09:01

Az akut romániai munkaerőhiányt számos, nagy arányban szakképzetleneket foglalkoztató területen – mint amilyen az építőipar vagy a logisztika – több cég külföldi vendégmunkások alkalmazásával próbálja enyhíteni. A hosszú távú stratégiai gondolkodás jegyében ugyanakkor egyre több gyártó és cég folyamodik az automatizálás és robotizálás nyújtotta, vitathatatlan és megtérülő előnyökhöz. Hiányszakmák: jól fizetett állás, de nincs rá jelentkező. Létezik? Igen: például a hegesztőé. A hegesztő szakemberek iránti kereslet annyira megnőtt, hogy az ezen a területen dolgozókat valósággal egymással versengve próbálják alkalmazni (vagy egymástól elcsábítani) belföldi és külföldi cégek egyaránt. A BestJobs állásközvetítő portál adatai szerint

egy hegesztő szakember átlagosan 1638 eurót keres Romániában, és ezzel ez a szakma az egyik leginkább megfizetettnek számít.

Így is súlyos munkaerőhiány van ezen a területen (is), egyrészt azért, mivel külföldön egy hegesztéshez értő vendégmunkás még ennél is több fizetést kaphat, akár 5000 eurót egy hónapban. A középgenerációs szakemberek egy része tehát inkább Németországban, Hollandiában, Belgiumban vállal jól fizetett munkát. A munkaerőhiány másik oka, hogy az idős, nyugdíjba ment vagy már nyugdíj határán álló régi szakikat a friss, iskolapadból épphogy kikerült újoncok nem, vagy csak részben tudják pótolni. Erre a kialakult helyzetre is hosszú távon a robotizálás jelent megoldást. Miért is? És kell-e tartani attól, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját? A robotok nem veszélyt, hanem lehetőséget jelentenek Nem véletlen, hogy a kollaboratív robotok gyártásában egyik világelső Universal Robots dániai gyártó egyik jelmondata: „Empowering People”.

A kollaboratív robotok, azaz kobotok, ahogyan a nevük is mutatja, lehetővé teszik a velük együtt dolgozó embereknek, hogy foglalkozhassanak a kreatívabb feladatokkal, és leveszik a vállukról a szalagmunka terhét.

Például a robotizált hegesztés bevezetése az olyan területeken, ahol nagy mennyiségű, repetitív, tehát könnyedén automatizálható hegesztést kell végezni, felszabadítja a szakembereket az unalmas rutinmunka alól. Továbbra is szükség van ugyanakkor rájuk is: egyrészt a robotizált hegesztés folyamatának megtervezésében, felügyelésében, ellenőrzésében, másrészt a „kézműves” hegesztési munkák elvégzésében, például egyedi vagy kisebb volumenben gyártott termékek gyártásakor, amelyekre nem érdemes és/vagy nem is lehetne külön gyártósort tervezni.

Az emberekkel együttműködő robotok tehát nem kiszorítják az emberi munkaerőt, hanem azt kiegészítve és tehermentesítve optimalizálják a gyártást a legkülönbözőbb területeken.

A jövő hegesztői A jövő hegesztői számára természetes lesz az ember-robot együttműködésen alapuló csapatmunka, a technológiák alapos ismerete, valamint a folyamatos fejlesztés és optimalizálás. A termelés középpontjában pedig nem a robot, hanem az ember áll továbbra is, aki programozza, irányítja a kobotokat, és szükség esetén áttervezi a feladatleosztást.

Tény, hogy a szakiskolákból, szakképző oktatási intézményekből érkező fiatalok számára csak a tapasztalt, senior hegesztő szakemberek tudják átadni azt a komplex tudást, szakértelmet és elhivatottságot, amit munkaéveik során magukévá tettek.

A kézműves hegesztés fontossága továbbra is megmarad. Ugyanakkor a hegesztő szakemberek új generációi már elkerülhetetlenül és egyre nagyobb mértékben találkoznak robotokkal munkájuk során, ezért képzésüknek a robotizált hegesztés alapjait, eszközeinek megismerését is tartalmazniuk kell, hogy sikeresek és versenyképesek legyenek a következő évtizedek munkaerőpiacán. A jövő rakodómunkásai A logisztikai cégek és raktárak Romániában és globálisan is munkaerőhiánnyal küzdenek, ráadásul az árumozgatás, csomagolás, szállításra való előkészítés, az áruk raklapokra való pakolása végképp nem az a kreatív szakma, ami vonzaná a fiatalokat. Szakképzetlen, nehéz fizikai munka, amely nem is fizet jól. Itt jönnek képbe azok a kobotok, amelyek ezeket a monoton munkákat végzik.

Az árumozgatás, csomagolás, szállításra való előkészítés, az áruk raklapokra való pakolása végképp nem az a kreatív szakma, ami vonzaná a fiatalokat Fotó: Multitech

Persze az emberi ellenőrzésre, jelenlétre továbbra is szükség van: a felszabadult targoncakezelő, csomagoló, árumozgató továbbképezheti magát a kobotokkal történő együttműködés területein, új, magasabbrendű feladatot kap, amelynek keretében az emberi kreativitás és intelligencia, problémamegoldás és analitikai gondolkodás képességei kerülnek előtérbe a lélektelen rutinmunka helyett. Kobotok Romániában Szakértők szerint Romániában is növekedés várható elsősorban a kollaboratív robotok piacán. A jó hír, hogy a kobotok megvásárlása, beprogramozása, üzembe helyezése Romániában is hozzáférhető a Multitech cégnek köszönhetően. Az országban több telephellyel is rendelkező, négyfalusi cég a nemzetközi élvonalba tartozó gyártók termékeit forgalmazza, helyezi üzembe és szervizeli. Ezeket a kobotokat a kliens igényeitől, a termelés specifikumaitól, a gyártás méreteitől függően személyre szabva tudják kiszállítani és beüzemelni.

Meggyőződésem, hogy szinte minden gyár, üzem, raktár – még a kisebbek is – profitálni tudna a kobotok bevezetéséből, főleg most, hogy a kormány támogatja az automatizálást a legkülönbözőbb területeken.