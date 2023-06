Az éjszaka folyamán távolították el az úzvölgyi betonkereszteket

15.55 – A Ziarul de Bacău portál csütörtökön megjelent beszámolója szerint a dormánfalvi polgármester, Constantin Toma utasítására csütörtökre virradóan elkezdődött a törvénytelenül felállított építmények bontása, és ez csütörtök reggelre be is fejeződött. A portál értesülése szerint az úzvölgyi haditemetőben a betonkeresztekkel egyidőben emelt emlékművet Dormánfalván helyezik el, a kereszteket pedig a bákói Hősök Temetőjébe szállítják. Azt is megemlítik, hogy a dormánfalvi önkormányzat minden pert elveszített, amelyek az ügyben kezdődtek, miután közpénzből emeltettek kereszteket egy olyan temetőben, amely más településhez tartozik.