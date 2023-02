Jogerős: el kell távolítani a törvénytelenül felállított betonkereszteket Úzvölgyében

Napra pontosan egy évvel ezelőtt írtuk, hogy a Bákó Megyei Törvényszék ítélete értelmében érvénytelen az úzvölgyi haditemetőben létrehozott betonkeresztek és emlékmű számára Dormánfalva által kiadott építkezési engedély, ezért azokat el kell távolítani onnan. A Bákó Megyei Törvényszék ítélete akkor még nem volt jogerős, fellebbezésre volt lehetőségük a dormánfalviaknak. Éltek is vele, pénteken viszont a táblabíróság alaptalannak találta a dormánfalviak fellebbezését, ezért elutasította. A döntés így jogerőre emelkedett.

– nyilatkozta lapunknak Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, hozzátéve, hogy most a Bakói Táblabíróság döntött.

Hirdetés

„Akkor is ott voltunk, amikor (…) a bukaresti hatóságok által is támogatott, tízszeres túlerővel szemben védtük az úzvölgyi magyar temetőt, és akkor is