Elszigetelve érzik magukat a székelypetekiek az internet hiánya miatt – egyelőre nem tudni, hogy lesz-e változás

Több éve várják a székelypetekiek és a székelydályaiak, hogy szülőfalujukban internetezhessenek, de a megannyi ígérgetés ellenére erre máig nincs lehetőségük. Egy országos program részeként ugyan kiépítették náluk a hálózatot, mégsincs vállalat, amely biztosítaná számukra a szolgáltatást. Éppen ezért egyre inkább elszigetelődnek a települések. A polgármester is tehetetlen az ügyben, hiszen bármennyire is érdeklődik, senkitől sem kap válaszokat.

Teljesen elszigetelve. A telefonszolgáltatók által biztosított internet-csomagok sem működnek a Kányád községi településeken. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Kerekes Edit rámutatott, próbált telefonos internetet vásárolni, ám az roppant költségesnek bizonyult, ráadásul Peteken elég rossz a szolgáltatás lefedettsége, így mikor tudta használni és mikor nem. Ha működött is, akkor is lassú volt.

Amennyiben nem találnak megfelelő céget, akkor egy állami vállalat kell megoldja a rendszer üzemeltetését.

A tisztségviselő szerint nem tudni, hogy áll az ügy, hiszen bárkinél érdeklődik – írásban és telefonon is –, semmilyen választ nem kap a feltett kérdésekre. Ő is fel van háborodva emiatt, hiszen fontosnak tartja a szolgáltatás beindítását az említett településeken – ez a lakóknak és a hivatalnak is fontos. Példaként elmondta, hogy az ott felszerelt térfigyelő kamerák is online kellene működjenek, ám azt nem lehet jelenleg megoldani. Ezenkívül másfajta adatforgalmi gondokat is okoz az internet hiánya. Megerősítette, valóban nem működnek a mobiltelefonszolgáltatók által ajánlott internetcsomagok az említett településeken.

Ha valamelyik telefonszolgáltató tudna működőképes internetet biztosítani, akkor nem szólnánk semmit sem, de így tarthatatlan a helyzet

– így a polgármester.