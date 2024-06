Elrajtolt az érettségi: a lényeg, hogy szabadon beszéljenek egy ismeretlen szövegről

Néhányan még Bocskai-nyakkendőt is kötöttek, de a legtöbb végzős fehér ingben vagy öltönyben jelent meg vizsgázni a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban hétfőn reggel. Délelőtt még többen álldogáltak a főépület első emeletének folyósóján sorukra várva, hiszen

egyszerre csak öt diák mehetett be vizsgázni névsor szerint.

Volt, aki egy könyvet bújva várakozott, más az ajtó mellett álldogált csendben. A folyósón állók izgatottan fogadták a teremből kijövő társaikat, akik már túl voltak az érettségi vizsga első jelenetén. A várakozók fel-felszusszantak, látva, hogy „túl lehet élni” a románnyelvkészség-felmérőt is.

„Nem tűnt nehéznek a feladat”

Farkas Hunor Árpád is már megkönnyebbülve mesélte a Székelyhonnak, milyen szöveget húzott ki néhány perccel korábban. „Egy kritikai szöveg volt Mihai Zamfirtól, amelyben elmagyarázza, hogy Ion Creangă hogyan lépett be az irodalomba negyvenévesen, és hogy ez milyen nehéz volt neki. Számomra nem tűnt nehéznek, mert az objektív szöveg alapján könnyű volt meghatározni, miről is szól” – magyarázta az érettségiző. Úgy véli,