Előtérben a tömegközlekedés fejlesztése az idei költségvetésből

A marosvásárhelyiek idén több tucatnyi új autóbusz érkezésére számíthatnak • Fotó: Haáz Vince

Az idei költségvetés összeállításakor, mint a többségben levő RMDSZ-es tanácsosok ezt kihangsúlyozták, a legtöbb pénzt az oktatásra, a kikapcsolódásra és a tömegközlekedésre szánták. A város szerencsés helyzetben van, hiszen

a korábbi években benyújtott uniós pályázatoknak most érik be a gyümölcse,

így idén, előzetes számítások szerint 171 millió lejes, vissza nem térítendő támogatásból is gazdálkodhat Vásárhely.

Tömegközlekedésre nagyon sok

Az európai uniós és kormányzati pénzekből beszerzendő autóbuszokról évek óta cikkezünk, de egyelőre csak 21 érkezett meg belőlük, ami azt jelenti, hogy idén még legalább hatvan jármű érkezésére számíthatunk. A saját és uniós pénzalapból szereplő beruházások tételei között a tömegközlekedésre szánt összeg messze a legnagyobb, míg

uniós pénzekből idén a tervek szerint 126 millió lejt költhet el a városvezetés, többnyire autóbuszok vásárlására, addig a helyi alapból is 6,1 millió lejt szánnak, szintén járművek vásárlására.

Az uniós pénzalapokat nem mind buszvásárlására költik, lesznek más, a tömegközlekedéshez köthető beruházások is, amelyeknek célja, hogy gördülékenyebbé tegyék a városban az autóbuszozást.

HIRDETÉS

Uniós pénzalapokból idén 8,5 millió lejt költenek az oktatási intézmények felújítására és tanműhelyek felszerelésére.

Hőszigetelés és útjavítás

A tömbházak szigetelése évek óta fontos helyet kap az uniós pályázatokban, de nemcsak. A városháza honlapján levő idei költségvetés szerint 6,2 millió lejt költenek a tömbházlakások hőszigetelésére, de a saját alapban is szerepel összeg ugyanerre a célra. Szerepel még a lakásgazdálkodási fejezetben a Nagydisznód utcai, 2014-ben történt robbanásban megsérült tömbház felújítása, manzárdosítása is, erre 750 ezer lejt szánnak. A tételek között van egy Horea utcai ingatlan (a volt 4-es általános iskola) megvásárlása is, erre 2,6 millió lej van jóváhagyva.

Útjavításokra és az ezzel összefüggésben levő különböző tanulmányok elkészítésére és engedélyek kiváltására valamivel több mint 12 millió lejt költenek idén Marosvásárhelyen, többnyire helyi alapból.

A legnagyobb lélegzetű munkálatok között említjük azt a városi elkerülőút-szakaszt, amely az autópályától a Bodoni és Kishegyszőllő utcák érintésével épül majd meg,

ennek a megvalósíthatósági tanulmánya 1,2 millió lej, de a Cetinei utca felújítása is közel ugyanennyibe kerül idén.