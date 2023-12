Először nyerte háromszéki alkotó a TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázat nagydíját

Játékos medvebocsot kapott lencsevégre Péter Levente természetjáró és fotós, aki a háromszékiek közül elsőként nyerte el a tízéves múlttal rendelkező pályázat nagydíját. A versenyre 18 országból 67 alkotó nevezett be, akiknek munkái közül összesen hét díjnyertes felvétel készítőit részesítették elismerésben a szervezők. A megnyitóval egybekötött eredményhirdetésre a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény kiállítótermében került sor december 15-én, pénteken.

Az ünnepélyes díjátadót a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Középiskola Campanella gyermekkórusa nyitotta meg. Ezután Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója köszöntötte a jelenlevőket, majd rövid nosztalgiázást követően szóra méltatta az idei benevezőket, köztük a székelyföldi alkotókat is, akik szerinte egyre jobb és jobb munkákkal rukkolnak elő.

– fogalmazott az igazgató. Idén is két kategóriát hirdettek a szervezők, így a jelentkezők a szabadon készített felvételek mellett az ősz témájában is beküldhettek munkákat.

A tematizált kategóriában az alkotók az őszt örökítették meg. A harmadik díjat egy sri-lankai művész, Lakshitha Karunarathna szarvast megjelenítő fotója nyerte, második helyezettként pedig a romániai Mihai Ion Dulu végzett, aki személyesen is átvehette a díjat.

„Együtt él a természettel, ismeri és érti az őt körülvevő világot. Rengeteget fejlődött, és ennek megvan az eredménye” – mondta Demeter János, és egy elismerő kézfogást követően átadta a díjat a győztesnek. Péter Levente aktív természetjáró, és mint kiderült, évek óta figyeli a természetfotósok munkásságát és próbálja kideríteni, hogy milyen is a jó fotó.

A kategóriák dobogósai, valamint a fődíj nyertese az elismerő oklevél mellett pénzjutalmat is kaptak: a harmadik helyezett 200, a második 400, az első 600 euró jutalomban részesült, a nagydíj értéke 1000 euróra rúgott.

Demeter János a kiállítás megnyitóján visszatekintett az elmúlt tíz évre, amióta a TransNatura természetfotó pályázatot is szervezik. „Eleinte nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy sorra kerülhet a tizedik is.

Amint az igazgató is elmondta, az elmúlt évtizedben 763 fotós, 4439 munkával vett részt a versenyen, évenként átlag 16 országból. Küldtek be fotókat minden kontinensről, főként Európából de jelentkeztek Észak- és Dél-Amerikából, Ázsiából és a Csendes-óceáni szigetekről is.