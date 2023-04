Előrelépést hozhat a medvepopulációra vonatkozó új szabályozás

Jó iránynak tartják az általunk megkérdezett vadásztársaságok képviselői a környezetvédelmi minisztériumnak a medvepopulációra vonatkozó új intézkedéstervezetét, de – mint mondták – a mélyrehatóbb véleményezéssel megvárják, hogy a szaktárca közzétegye írott formában is az új szabályozást. Az egyik vadásztársaság vezetője szerint jó ötlet ugyan a hétfőn elindított „villanypásztorprogram” is, de a medvéket ezek a berendezések nem fogják megállítani.

A medvepopuláció szabályozását illetően jó kezdőlépés a környezetvédelmi tárca új intézkedésterve, véli két, általunk megkérdezett vadásztársasági igazgató az új szabályozásról eddig megjelent információk alapján. Mint ismert, Tánczos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter múlt héten jelentette be, hogy

Ugyanakkor a nagy, kapitális hímmedvék kilövésének a tiltását, szigorú jelentéstevési, illetve genetikai mintavételi kötelezettséget, tehát a 2016 előtti időszakhoz képest világos szabályokat vezet be a környezetvédelmi minisztérium a medvekilövési kvóta kiszámításánál és a kilövésekre is – mondta múlt heti sajtótájékoztatóján a környezetvédelmi miniszter.

Mărmureanu-Bíró Leonárd jónak tartja a nagy, kapitális hímmedvék kilövésének a tiltását is. Ez korábban is így volt, és

de elfogadják, hogy a minisztérium által megrendelt és tudományos módszerekkel készült becslés szerint 7500–8000 közé tehető számuk. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor felelevenítette azt, hogy Románia európai uniós csatlakozása idején, azaz 2007-ben is mintegy 6000-re becsülték a medvék számát és 2016-ban, a kilövési kvóták megszüntetésekor is, noha az éves kilövési kvóták és a szaporulat alapján jócskán nőnie kellett volna a medveállománynak abban a közel tízéves időszakban.

nem is érdekük kilőni a kapitális egyedeket, hiszen akkor elsatnyulna a medveállomány a vadászterületeiken

– mondta, megjegyezve, hogy az udvarhelyi vadásztársaság területein az elmúlt húsz évben legfeljebb egy-két, 500 pontosnál nagyobb medvét lőttek ki. Számukra is az az optimális, ha a gyérítést a kisebb példányokkal kezdik – ugyanis többnyire azok járnak be a településekre –, így a medvék által okozott problémák száma is csökkenne – fűzte hozzá.