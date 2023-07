Előrelépés az időseknek szánt foglalkoztatóközpont létrehozásában Székelyudvarhelyen

Folyamatban van a munkatársak alkalmazása, valamint a régóta várt liftet is sikerült beszerezni, így hamarosan beindíthatják az időseknek szánt nappali foglalkoztatóközpontot Székelyudvarhelyen. Mindemellett kisebb javításokat is kell eszközölni az építkezésen.

A munkálat során tavaly teljesen megújult a népház: bővítették az épületet, továbbá több termet is kialakítottak, amelyeket konyhaként, orvosi rendelőként, konferenciák, valamint kis- és nagycsoportos foglalkozások helyszíneként használhatnak.

A mozgássérültek igényeinek is megfelelő épület kis udvarral, ugyanakkor parkolóhelyekkel is rendelkezik.

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője már korábban közölte, hogy a létesítmény létrehozása a berendezési tárgyak beszerzése miatt húzódott el, hiszen bizonyos közbeszerzési eljárásokat többször is meg kellett hirdetni. Az épületet már idén tavaszra sikerült berendezni, a lift beszerzéséhez és beszereléséhez viszont több időre volt szükség. Utóbbival kapcsolatban egyébként már jó híreket közölt a napokban ismét megkérdezett hivatalai szóvivő. Mint mondta,

sikerült megvásárolni a liftet, jelenleg is zajlik a beszerelése.

Megjegyezte, a megbízott kivitelező nem lépte túl a szerződésben rögzített határidőt.

Hirdetés

Jó hír az is, hogy a júniusi soros ülésen elfogadta az önkormányzati képviselő-testület az új intézmény működési szabályzatát, ugyanakkor azt is jóváhagyták, hogy irodát hozzanak létre, amelyben két köztisztviselő, egy orvosi asszisztens és egy negyedmunkaidőre szerződött pszichológus dolgozhat. Zörgő Noémi rámutatott, már folyamatban is van a szakemberek alkalmazása.

Megrongált építkezés

A szóvivő arról is szót ejtett, hogy bár a hivatal még nem is vette át az új épületet, sajnos már most javításokat kell végezni a lépcsőknél, illetve a parkolóban. Utóbbi oka az, hogy ugyan nem közterület, mégis több környéken élő használja a parkolót.