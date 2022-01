Előrelépés a csíkszeredai terelőút ügyében, de a kivitelezésre még várni kell

A térkép szerint az üzemanyagtöltő-állomás közeléből indulna a terelőút • Fotó: Veres Nándor

A Csíkszereda „félkörgyűrűjének” is tekinthető fejlesztés több mint tízéves, de az évek során megrekedt a beruházás. Csíkszentkirállyal, Csíkcsicsóval, Madéfalvával és Csíkrákossal partnerségben, valamint az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően tavaly sikerült kimozdítani holtpontból, és Korodi Attila polgármester a közútkezelő társaság vezérigazgatójával, Cristian Pistollal szerdán írta alá a tervezésre vonatkozó (a megvalósíthatósági tanulmányt aktualizáló és a kivitelezési tervezést is magában foglaló) partnerségi megállapodást – számolt be közleményben az önkormányzat.