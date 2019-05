Élőben közvetített önkormányzati ülések: Udvarhelyen már gyakorlat, Csíkban még fel sem merült Kovács Attila • 2019. május 11., 10:00 2019. május 11., 10:00 HIRDETÉS A nyitottság, átláthatóság jegyében döntöttek úgy több székelyföldi városban, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek üléseit élőben közvetítik, így bárki közvetlenül értesülhet arról, mi történik egy ilyen alkalommal. Van, ahol ez már gyakorlat, máshol még fel sem merült, vagy újabb kérdéseket vet fel.

Székelyudvarhelyi tanácsülés, a közvetítőkészüléken keresztül. A nyilvánosság új útja • Fotó: Barabás Ákos

A világháló és a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségek már sokkal egyszerűbbé teszik egy esemény élő közvetítését. Így van ez a helyi önkormányzatok üléseinek esetében is, mivel nincs már szükség helyi televízióra, nagyobb számú műszaki személyzetre egy ilyen közvetítéshez. Jól működő internetkapcsolat, a közösségi oldal és az okostelefon mellett néhány eszköz elég ahhoz, hogy bárki, akit érdekel, miről is határoz a testület, azonnal értesüljön erről. Több városban ez már természetes, de az is kiderült, hogy lehet még fejlődni, és érdeklődés is mutatkozik az állampolgárok részéről. Kialakult az igény Székelyudvarhelyen nincs egy éve, hogy elkezdődött és rendszeressé vált a helyi önkormányzati képviselő-testület üléseinek élő közvetítése. Tavaly júniusban a rendes havi tanácsülés volt a premier, azóta ez folyamatos. ,,Ezzel is erősíteni kívántuk azt az átláthatóságot, gerincességet, a tiszta lapok használatát, amelyet a jelenlegi városvezetés a kezdettől fogva elsődleges szempontnak tart” – vázolta kérdésükre a kezdeményezés céljait Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Azt is elmondta, a közvetítés minden alkalommal – rendes havi vagy rendkívüli ülés esetében is – Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Facebook-oldalán történik. HIRDETÉS ,,Kezdetben a technikai háttér csak az alapfelszerelést tartalmazta. Időközben a közvetítések ideje alatt kapott visszajelzéseknek, illetve nagyobb tapasztalatunknak köszönhetően most már komoly technikai felszereléssel biztosítjuk a zavartalan és jó minőségű élő adást” – ismertette a szóvivő. A felvételt okostelefonnal készítik, a jó hangminőség biztosítása érdekében beszereztek egy drót nélküli mikrofonrendszert, ennek egyik fele az asztalon van, a másik pedig átveszi a hangot a videóhoz. A telefon egy állványra van felszerelve, hogy a lehető legjobb és legstabilabb képet tudják adni. Zörgő Noémi szerint az így elkészült felvétel segíti a tanácsülések jegyzőkönyvezését is, hiszen bármikor visszanézhetők a felvételek. Kérdésünkre úgy értékelt, az élő közvetítés mostanra már nélkülözhetetlen kelléke a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület havi találkozóinak.

• Fotó: Barabás Ákos

,,Kialakított egyfajta igényt is, és ezt jól mutatja, hogy ha néha valamilyen műszaki hiba csúszik be, a nézők azonnal jelzik ezeket” – részletezte. Azt is elmondta, a jelenlegi rendszer nagyon jól működik, ezért nem terveznek semmilyen további fejlesztést e téren. Még nem merült fel Csíkszeredában még nem körvonalazódik ilyen jellegű újítás, akiket érdekel a helyi önkormányzat munkája, részt vehetnek a tanácsüléseken – erre viszont ritkán van példa. A közvetítés kérdése még nem merült fel – ezt mondta kérdésünkre Füleki Zoltán alpolgármester. ,,Nyilván minden lehetőség, ami a helyi önkormányzati képviselő-testület üléseit közelebb viszi a polgárokhoz, megfontolandó, de akinek ez fontos, eddig megtehette személyes jelenléttel, hiszen ezek az ülések publikusak” – fejtette ki arra a kérdésünkre, hogy szükségesnek tartanák-e az élő közvetítés bevezetését. Azt is elmondta, a lakosság részéről nem érkezett ilyen jellegű kérés az önkormányzathoz, de a következőkben fontolóra veszik ennek a lehetőségnek a megteremtését. Segíthet a megértésben Marosvásárhelyen a 2016-os helyhatósági választások után, már az első önkormányzati képviselő-testületi ülést saját telefonjukon élőben közvetítették a Szabad Emberek Pártjának képviselői, és azóta is minden ülést élőben lehet követni a párt közösségi oldalán. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal csak ezután, 2017-ben vezette be az ülések élő közvetítését. Mint kérdésünkre Cosmin Blaga, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője elmondta, az ülések mindig is nyitottak voltak, mindenki, akit érdekelt, hogyan szavaznak a képviselők egy-egy határozattervezetről, részt vehetett ezeken.

• Fotó: Barabás Ákos

,,A közösségi oldalak használatának elterjedését figyelembe véve gondoltunk arra, hogy ezeket az üléseket a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán is élőben közvetítsük. Szerinte így lehetőség van mindazok számára követni a választottak tevékenységét, akik nem tudnak személyesen jelen lenni az üléseken, de érdeklődnek ezek iránt. Ez segíthet abban is, hogy a polgárok jobban megértsék a helyi közigazgatás működését” – vélekedett a szóvivő, aki úgy értékkelt, az újítás bevezetése a lakosság számára hasznos volt. A közvetítések nézettsége változó, függ a napirenden szereplő témáktól, de gyakran több százan is bekapcsolódnak és követik az eseményeket – tudtuk meg. Szabályozni kellene Érdekes felvetést fogalmazott meg a téma kapcsán Gyergyószentmiklós polgármestere. Nagy Zoltán szerint a helyi önkormányzat nyitott egy ilyen újítás bevezetésére, és úgy értékelt, hogy ennek van pozitív és negatív hozadéka is. Utóbbi megelőzése érdekében ő fontosnak tartaná jól behatároltan szabályozni a hozzászólások időtartamát egy-egy napirendi pont kapcsán. Mint mondta, enélkül előfordulhat akár az is, hogy egyes önkormányzati képviselők, tudva azt, hogy élő közvetítés történik, kihasználhatják ezt a helyzetet egyfajta szereplésre, saját véleményük részletes kifejtésére, szükségtelenül kihúzva ezzel az ülés időtartamát. Hozzátette, a testület működési szabályzata vita alatt van, még módosítások várhatók, és valószínű, hogy ebben meg lehet határozni ezt a kérdést is. Gyergyószentmiklóson a helyi tanácsülésekről jelenleg nincs közvetítés, videófelvétel viszont készül, a helyi tévék pedig összeállításokat készítenek a történésekről. ,,Nyitottak vagyunk, a nyilvánosság érdekében készítjük a felvételeket is, de olyan javaslattal, hogy a közvetítés a közösségi oldalon történjen, még nem találkoztam” – számolt be a városvezető.