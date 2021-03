Elmaradnak a bárányvásárok: egyre csak terjed az afrikai sertéspestis Udvarhelyszéken

Míg a többi Hargita megyei térségben nincsenek gondok, Udvarhelyszéken továbbra is terjed az afrikai sertéspestis a vaddisznók között, ami a zóna környezeti adottságainak tudható be. Emiatt szinte minden településen korlátozó óvintézkedések vannak érvényben: Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is elmaradnak a húsvéti bárányvásárok.