Ellehetetlenítenék a sertéstartást, de nem a maradékok tiltása és a fertőtlenítés jelenti a gondot

Továbbra is jelen van az afrikai sertéspestis. A hatóságok a kór továbbterjedésének megfékezése érdekében új szabályokat terveznek bevezetni • Fotó: Kristó Róbert

Az európai párhuzamok kapcsán a szakember azt is kifejtette, hogy nehéz követendő vagy épp nem követendő helyzeteket találni, hiszen Románia helyzete bizonyos szempontból specifikus, egyedülállóan létezik még a kis háztáji gazdaságok rendszere, ahol mindenki tart három-négy sertést. Másfelől a helyzet komolyságának érzékeltetésére azt is megemlítette, hogy a sertéspestis például Portugáliában közel negyven éve van jelen, és a mai napig nem sikerült megállítani terjedését, kiszorítani az országból. „Én ezt próbálom úgy megközelíteni, hogy a törvényt fogadtassuk el, úgy, hogy a legnegatívabb dolgokat – azaz a kis háztáji szaporítás és eladás betiltását – akadályozzuk meg. Ehhez viszont valamit be kell áldozni, a megelőzést a kis háztáji gazdaságoknál is el kell kezdeni” – fogalmazott a Szatmár megyei képviselő.

Magyar Lóránd elmondta, az RMDSZ már egy ideje fel volt készülve, hogy ismét napirendre kerül a kérdés, így a napokban ők is összeállítottak egy törvénytervezetet, amelyben kiemelt hangsúlyt kap a kis háztáji gazdaságok érdekeinek védelme, képviselete. Ugyanis – irányította rá a figyelmünket a mezőgazdasági szakember – ha egy településen egy háztáji gazdaságban megjelenik egy sertéspestis-gócpont, akkor a nagyvállalkozó sem szállíthat ki egy ideig állatot – a legtöbben pedig a „nagyok” érdekeit tartják szem előtt. Magyar elmondása szerint a szövetség által kidolgozott tervezetben erre a problémára is kitérnek, az RMDSZ javaslata szerint egy háztáji gócpont miatt a „tiszta ipari környezetben” nem szükséges, hogy megálljon a termelés, eladás, kereskedelem.

Párbeszéd szükséges

Mind a minisztérium, mind az RMDSZ tervezete kitér a szabályozások ellenőrzésére, betartatására és a kiszabható büntetésekre is, illetve külön hangsúlyt kapott a lakosság felvilágosítása is. Magyar Lóránd szerint az ellenőrzésben az állatorvosok tudnának segíteni, hiszen ők folyamatos kapcsolatban vannak az állattartó gazdákkal, fülszámozás által nyilvántartják a példányokat. Mint hangsúlyozta, nagyon fontos megérteni, hogy a napokban a média kereszttüzébe került sürgősségi kormányrendelet legnagyobb problémája nem az, hogy takarmány beszerzésére vagy fertőtlenítőszer vásárlására kötelezné a gazdát, hanem, hogy

a kisgazda, akinek van pluszban egy-két sertése, ezután nem tudná őket eladni, illetve, mivel nem szaporíthatna, muszáj lenne megvennie a nagy farmoktól azt a hibrid malacot, ami 4–5 hónapon belül száz kilósra nő.

„Lehet arról vitázni, hogy ételmaradék lehet-e vagy nem, de szerintem nem ez a sürgősségi kormányrendelet problémája. Lehet azzal riogatni az embereket, hogy ezek a mi tervezetünkben is benne vannak, de fontosabbak az erős pontjai, hogy lehet eladni, szaporítani, és az is, hogy ha a településen megjelenik a kisgazdánál a vírus, attól a nagytermelő még folytathatja tevékenységét. Meg tudnánk oldani ilyen szinten az egész ágazatot érintő problémát” – összegezte javaslatuk lényegét az RMDSZ-es politikus, aki szerint annak fényében kell megoldásokat találni, hogy az szinte biztos, hogy a sertéspestis pár évig, évtizedig jelen lesz az országban, hisz nem csak a farmok és a kisgazdák a téma komponensei, hanem a vaddisznók is problémát jelentenek, illetve a román alföldön a máig szabadtartásos formában nevelt sertések is. Magyar Lóránd zárógondolatként azt is kiemelte, hogy már az is nagy lépést jelentene, ha a téma kapcsán elkezdődne egy párbeszéd, ugyanis évek óta mindenki beszél arról, hogy megoldást kéne találni, de tulajdonképpeni megoldással senki sem áll, állt elő.

Van, aki már jelenleg is így jár el

A gazdák is megerősítették, hogy az etetésre és a fertőtlenítésre vonatkozó új szabályok nem fognak különösebb nehézséget okozni számukra, a székelykeresztúri Bokor Jenő például elmondása szerint eddig is ezek alapján járt el. A négy kocát és számos malacot, süldőt, összesen mintegy harminc állatot tartó gazda az etetést különböző szemcsés gabonaőrleménnyel, azaz darával oldja meg, és külön itatóban helyez ki friss vizet számukra. Ételmaradékot sohasem ad az állatoknak, és véleménye szerint ez már nem is jellemző a térségben. Hozzátette: amióta megjelent az afrikai sertéspestis Hargita megyében, a fertőtlenítésre is odafigyel.

Vadászni is járok, és gyakran vaddisznóknál mutatták ki a kórt, ezért is tartottam fontosnak a fertőtlenítést, hogy nehogy hazahurcoljam a betegséget. Egy edénybe rongyot tettem, arra pedig hipót öntöttem, és abba léptem bele az állatokhoz való belépés előtt, vagy más cipőt húztam. A baj hamar megtörténhet, de amit lehet, meg kell előzni

– húzta alá Bokor Jenő.

Nem hagyja magát eltántorítani

Megkeresésünkig nem is hallott még az új szabályozásról Bene Imre csíkszentsimoni gazda, aki saját fogyasztásra három disznót nevel. A részletek ismeretében aztán úgy fogalmazott: az etetéssel kapcsolatos újítás számára sem fog nehézséget okozni, hiszen eddig sem etette ételmaradékkal az állatait. „Pityókát főzök nekik, amit darával keverek össze, emellett pedig frissen vágott zöldet kapnak. Ételmaradékot még sohasem adtam nekik, és tudomásom szerint más sem szokott a településen. Ez régebben, a kommunizmusban volt jellemző, amikor nem volt gabona, és másként kellett megoldani az etetést. Ma már ez nem okoz problémát” – fogalmazta meg a csíkszéki gazda. Hozzátette azonban, hogy a fertőtlenítés viszont más kérdés, az nagyobb fejtörést fog jelenteni. „Az istállóban van ugyanis minden állatunk, a három disznó mellett egy borjú és két bárány. Ezért minden alkalommal, amikor valamelyikhez be kell menni, fertőtleníteni kell, ami sok kiadással jár.

Ettől függetlenül ez nem fog eltántorítani az állattartástól, amit követelnek, teljesítjük.

Számunkra fontos, hogy amit tudunk, próbáljuk megtermelni itthon, hogy legalább tudjuk, mit eszünk, és gondoskodjunk a családról” – hangsúlyozta a gazda.