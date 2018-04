Elkezdődött a voksolás Magyarországon és Csíkszeredában is

Az első szavazó hitelesít egy urnát Nyíregyházán • Fotó: Balázs Attila/MTI

Hat órakor nyílt meg a csíkszeredai főkonzulátuson a szavazókör, ide vasárnap mintegy 1630 magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárt várnak voksolni – mondta el az M1 hírcsatornán Kudelász Nóbel, a közmédia székelyudvarhelyi tudósítója, hozzátéve, hogy nyitás után pár perccel mintegy harmincan már éltek is a szavazati jogukkal.

HIRDETÉS

A csíkszeredai főkonzulátuson továbbra is leadhatók a levélszavazatok, de vasárnap már nem lehet átvenni a levélben elküldött szavazólapokat. Aki ezt már megkapta, viszont még nem töltötte ki például az azonosító nyilatkozatot, annak segítséget nyújtanak a Magyar Ügyek Házában, illetve olyan helyet is biztosítanak, ahol titkosan kitölthető a szavazólap.

Szavazni helyi idő szerint este hét óráig lehet, az addig beérkezett szavazatokat a Nemzeti Választási Irodába továbbítják.

Mikorra várható eredmény?



Helyi idő szerint éjfél után várható a magyarországi országgyűlési választás előzetes eredménye a Nemzeti Választási Iroda (NVI) várakozása szerint – hivatkozik az iroda elnökére a Híradó.hu. Pálffy Ilona szombati budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult, mert a bizottságoknak annyifelé kell válogatniuk a voksokat, majd azokat jegyzőkönyvben összesíteniük. Közölte, a végleges eredményt azonban csak jövő szombatra várják, mert addig meg kell érkeznie a külképviseleteken leadott szavazatoknak is, legkésőbb szerdáig. Az innen beérkezett, borítékokba zárt szavazatokat pedig majd szombat délelőtt keverik be – az átjelentkezéses szavazatokkal együtt – az adott választókerületekben az erre kijelölt, addig fel nem nyitott urnákba. Ez azt jelenti, hogy szombat késő délután, vagy este teszik közzé a végleges eredményeket. Az iroda elnöke ugyanakkor bízik abban, hogy a levélszavazatok feldolgozásával is végezni tudnak szombatra.