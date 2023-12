Elkezdődött a mezőgazdasági támogatások teljes értékének a folyósítása

az ország különböző részeiben termesztett azonos növénykultúrák nem azonos időben lépnek ugyanabba az érési szakaszba, azaz ebben a térségben később érnek be, mint például a déli országrészekben, így a földparcellák színe közt is eltérések vannak.

Egyébként ugyanilyen bizonytalanságok merültek fel akkor is, amikor emberek végezték az ellenőrzést a műholdképek alapján, akkor is nagyjából hasonló számú esetben kellett utólag tisztázni a helyzetet – húzta alá Haschi András.

Azok, akik hasonló helyzetben vannak, az elszámolással együtt kapják majd meg az előlegek összegét is. Ugyanez a helyzet a vidékfejlesztési támogatás előlegével is, azt ugyanis még egy gazda sem kapta meg. Több intézményen folynak át ezek a pénzek, ezért zajlik lassabban a folyamat – fűzte hozzá az ügynökség vezetője.

Hétfőn elkezdtük utalni a végleges összegeket, ami azt jelenti, hogy mindenki elkezdi megkapni a többi pénzt is, ami jár neki. De ez szintén egy hosszasabb folyamat, ami eltart karácsonyig, szilveszterig, de akár januárig is, mert többféle támogatás összegét utaljuk. December folyamán több rendben is utaljuk a végleges összegeket, és persze, hogy annak a kétezer embernek, aki nem kapott előleget, fogjuk utalni azt a pénzt is, ami járt volna előlegként