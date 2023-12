Elkezdenék az állagmegőrzési munkálatokat

Kiállította a beomlott bentlakásrész állagmegőrzési munkálataira vonatkozó engedélyt a Gyulafehérvári Érsekségnek a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. A munka megkezdése azonban nem lesz egyszerű, ehhez ugyanis hozzá kell járulnia a nyomozó hatóságnak is.

A korábban lapunk által megkeresett szakmérnök is azon a véleményen volt, hogy minél gyorsabban el kell kezdeni az épület állapotmegőrzését, mert megvan az esély arra, hogy az tovább dőlhet.

Mint ismert, sok diák anyagi javai maradtak az épületben, s ugyan szó volt róla, hogy megpróbálják azokat mielőbb kihozni, a közleményben leírtak szerint az épületet jelen pillanatban két okból sem lehet megközelíteni: egyrészt biztonsági okokból, másrészt a bűnügyi nyomozást folytató szervek, valamint a munkaügyi felügyelőség megtiltották, hiszen zajlik a nyomozás, és akaratlanul is bizonyítékok semmisülhetnek meg.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium még vasárnap bocsátott ki egy közleményt , melyben a diákotthonuknál történt épületomlás okozta tragédia utáni napokat foglalták össze, illetve jövőbeli tervekről is írtak.

az épület tulajdonosa eddig még nem tudta teljesíteni a kiásott részek betömésére vonatkozó utasítást, amely egy december 23-i állagmegőrzési szakvélemény szerint is sürgősen elvégzendő feladat

A szakvélemény alapján a Gyulafehérvári Érsekség a karácsonyt követő első munkanapon, szerdán állagmegőrzési munkálatokra vonatkozó engedélyezési kérelmet nyújtott be a helyi polgármesteri hivatalhoz, ígéretéhez híven. Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, az ő feladatuk az volt, hogy amennyiben elkészül a szakvéleményezés – amely tartalmazza, hogy a bentlakásépület adott részei milyen állapotban vannak – és rendelkezik a szükséges pecsétekkel, aláírásokkal, azt ellenőrizzék. És ha mindent rendben találnak, adjanak ki sürgősségi eljárással egy építési engedélyt, amely lehetővé teszi az állagmegőrző munkálatokat.

Ezt az engedélyt már szerdán délben megkapta és el is vitte az érsekség

– így Zörgő.

Menthető az épület

A városháza sajtófelelőse azt is ismertette a Székelyhonnal, hogy mi állt a szakvéleményezésben. Ha a gimnázium irányából szembe állunk az épülettel, azok a részek, ahol alap van, rendben vannak – még az érintett oldalon is az első rész –, hiszen azokon a részeken az alap nem sérült, tartja az épületet. Az épületfront és a jobb szárny is rendben van statikai szempontból. Ott, ahol az omlás történt, illetve a mögötte lévő résznél azonban problémák vannak.