Senki sem szólt, hogy „fiúk, itt valami nincs rendben”

Újabb szakembert, ezúttal egy Hargita megyei szakmérnököt sikerült megszólaltatnunk, aki több kérdésünkre is választ adott. Így jobban ráláthatunk, hogy mi is vezethetett a hétfőn történt épületomláshoz, amely következtében egy 17 éves diák életét vesztette. A romok alól három diákot sikerült kimenteni, egy súlyosan, kettő könnyebben megsérült.

Abból kell kiindulni, hogy ami ott zajlott, az a munkálat legalább egy jó hetes földmunka – a gimnázium felé egy rézsüt már elhordtak. Amikor azt láttam, már rögtön az a gondolat ötlött fel a fejemben, hogy azzal akár a Tamási Áron Gimnáziumnak is problémát okozhattak volna. Nem beszélve a bentlakás mellett végzett munkákról: mintha pékeket tettünk volna oda, hogy egy épületet konszolidáljanak, megszilárdítsanak.

Ez abból tűnt fel nekem, hogy egy kőalapra épített évszázados létesítménynél hatvan méter hosszúságban egy háromméteres árkot ástak. Tudni kell, hogy száz évvel ezelőtt az volt az alapozási technológia, hogy a köveket összerakták mésszel vagy agyaggal. Épp ezért meglepett, hogy ész nélkül egy ilyen alap mellett ástak egy ilyen mély árkot. Ilyen jellegű épületnél ugyanakkor olyan kivitelezőt kell választani, akinek van szakmai tapasztalata. Ezzel szemben a médiában olvasom, hogy jól összeszokott csapata volt a cégnek. Ez teljesen jelentéktelen, mert lehet, hogy a végzettségük alapján mindannyian pékek (minden tiszteletem a pékeké), nekünk azonban az összeszokottság mellett jó szakemberek is kellenek.

És ha már közműépítés szóba került: Romániában előírás, hogy 1,10 métertől (legrosszabb esetben 1,5 métertől) kötelező a dúcolás: nem fa-, hanem fémdúccal kell kiépíteni az egész sáncot azért, hogy a föld ne szakadjon rá a munkásra. Itt olyan tragédia is előfordulhatott volna, hogy a munkást odanyomja a föld, mert ezt az előírást sem vették figyelembe. Mi több, esővizet sem vezettek, mondjon bárki bármit is. Én egyeztettem azzal a mérnökkel, aki az esővíz-elvezetést tervezte. Tőle tudom, hogy 1,1-1,2 méter mélyen van tervezve az esővíz-elvezetés. Kérdem én akkor, hogy miért ástak be három méter mélyre?