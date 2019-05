Elismerte tettét a helyi rendőr bántalmazásával vádolt székelyudvarhelyi férfi

Számos fordulatot tartogatott az ütlegeléssel és rongálással vádolt udvarhelyi P. A. ügyében tartott csütörtöki tárgyalás. Noha érdemi előrelépés nem történt, hiszen halasztást rendelt el a bíróság, néhány érdekességre mégis fény derült: P. A. írásban beismerte tettét, azonban nem tartotta be a hatósági felügyelet miatt megszabott programot, így ismét felmerült a házi őrizet vagy az előzetes letartóztatás visszaállítása.

Tüntetést is eredményezett a rendőrverés-ügy. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Újabb fordulatot vett a helyi rendőr bántalmazásával vádolt udvarhelyi P. A. ügye, miután a csütörtöki tárgyaláson több érdekesség is elhangzott.

Mint Sütő Ágota Kinga, az udvarhelyi ügyészség szóvivője a Székelyhon megkeresésére elmondta,

a sértett felek ügyvédje halasztást kért, mivel nem tudtak megjelenni a tárgyaláson, illetve arra sem volt elég idő, hogy a tárgyalás napján igényelt magyar-román tolmácsot ki tudják nevezni.

A védőügyvéd ugyanis csak csütörtök reggel jelezte a bíróságnak, hogy anyanyelvükön szeretnének a bíróságon beszélni, ezzel a kéréssel azonban csak a tárgyaláson szembesült a bírónő.

A tárgyaláson emellett P. A. – aki januárban bántalmazott, majd hószánnal üldözőbe vett egy helyi rendőrt a Madarasi Hargitán – védőügyvédje azt kérte a bíróságtól, hogy oldják fel a hatósági felügyeletet.

A vádlott ugyanis írásban beismerte tettét mind a rongálására, mind az ütlegelésre vonatkozóan

– számolt be az ügyész. Hozzátette: mivel nem értett egyet a védőügyvéd kérésével, a tárgyaláson azzal a kéréssel fordult a bíróhoz, hogy továbbra is tartsák meg a hatósági felügyeletet. Mi több, a tárgyaláson a házi őrizet vagy az előzetes letartóztatás visszaállítása is felmerült, miután kiderült, hogy a vádlott az előírt programmal ellentétben április 22-én nem jelent meg egy ellenőrzésen.

Az is elhangzott azonban, hogy ez a húsvéti ünnep miatt történhetett meg, és másnap, azaz 23-án pótolta a mulasztást, korábban pedig mindig pontosan jelentkezett az ellenőrzéseken. A bíróság egyelőre nem döntött arról, hogy végül milyen kényszerintézkedést alkalmaz a továbbiakban.

A halasztási kérelmet a bíróság jóváhagyta, a következő tárgyalást május 9-re tűzték ki, amikor várhatóan a vádlott szóban is vallomást tesz majd.

