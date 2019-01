Hatósági felügyelet alatt a rendőrverő

• Fotó: Barabás Ákos

Nagyon örül, hogy a helyi rendőrök ennyire összefogtak a fia ügyében – ezt a bántalmazott rendőr édesapja nyilatkozta portálunknak a tiltakozás alatt. György Géza érdeklődésünkre elmondta,

a fia fején több zúzódás van, az orra eltört, de a körülményekhez képest jól van.

Megvertek egy helyi rendőrt Bántalmazták, majd hószánokkal üldözőbe vették azt a helyi rendőrt, akit a Madarasi Hargitán hagytak helyben. A vasárnapra virradóan elkövetett támadás őrizetbe vétellel zárult. A megvert udvarhelyi helyi rendőr fejsérüléseket szenvedett. A rendőrség szerint az áldozatot egy korábbi bírságolás miatt támadta meg egy férfi.

„Egyik áldozat után következik a másik, ha nem történik semmi. Nem a sötét középkorban élünk, hogy a kard, meg az ököl hozza a szabályokat. Ahogy én be kell tartsam a szabályokat, úgy más is” – fogalmazott. György Géza úgy érzi, hogy csak egy hajszálon múlott a fia élete, hiszen a Madarasi Hargitáról Zetevárljáig üldözte őket a támadó többször is veszélybe sodorva. „Hátulról és oldalról is nekimentek az autónak a támadók” – tette hozzá.

Újabb részletek derültek ki a székelyudvarhelyi helyi rendőr elleni támadásról, és videót is kaptunk A Madarasi Hargitán elkövetett verés után először csak mentőt hívtak a sérülthöz, a rendőrséget később értesítették, amikor a támadó az áldozatot szállító járművet hazafelé megállásra k&a

„Teljes mellszélességgel kiállunk a Hargitán megvert kollégánk és a családja mellett.

Nem megengedett, hogy egy jogállamban így elbánjanak egy hivatását végző személlyel. Ilyen nincs, hogy ő a szabadidejében is kell rettegjen, amiért munkája során elvégzi a rábízott feladatot. Ha esetleg valaki túlkapást gyanít, azt törvényes módon kell számonkérni”

– magyarázta a hétfői demonstráció lényegét Katona Lóránt, a Székelyudvarhelyi helyi Rendőrség helyettes vezetője.