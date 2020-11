Élete legnehezebb időszakán van túl Darvas Kozma József plébános

Semmiből jött lázzal kezdődött október hatodikán és majdnem tragédia lett belőle – Darvas-Kozma József egészségügyi állapotáról többször is beszámoltunk portálunkon. A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia esperese már jobban van, és bár hetekkel ezelőtt kiengedték a kórházból, az új típusú koronavírus annyira legyengítette szervezetét, hogy csak most állt készen beszámolni a részletekről.

Darvas Kozma József: az a munka, amit a kórházi dolgozók végeznek, emberfeletti • Fotó: Pinti Attila

„Előzmények nélkül 38 fok fölé ugrott a lázam. Gyógyszer segítségével jobban lettem, másnap estére viszont ismét leterített a láz” – kezdte beszámolóját irodájában. Ezt követően a háziorvosa influenza elleni gyógyszert írt fel, október 12-én viszont már annyira gyengének érezte magát, hogy beutalták a csíksomlyói fertőző osztályra.

Először a konténerkórházban kaptam helyet, a koronavírus-tesztem pedig pozitív lett. Az állapotom súlyosbodott, de a szaglásommal és ízlésemmel nem volt baj. Viszont az ételtől valósággal undorodtam, állandó hányinger gyötört

– festette le állapotát. Mialatt perfúziót kapott, az orvosok jelezték, mivel epeproblémái vannak, jó lenne átmenni Székelyudvarhelyre, hiszen ott van a megyei Covid-háttérkórház. Eleinte vonakodott az ötlettől, egészen 17-ig.

HIRDETÉS

Megfertőződött a koronavírussal Darvas-Kozma József Megfertőződött a koronavírussal Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes. A Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosának gyenge az állapota, ezért kórházban ápolják. Megfertőződött a koronavírussal Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes. A Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosának gyenge az állapota, ezért kórházban ápolják.

Felkészült, hogy ennyi volt

„Azon a szombaton már teljesen erőtlennek éreztem magam. Az ágyam széléről sem voltam képes lábra állni.

Olyan állapot, mintha az emberi test darabokra esne szét. Éreztem, hogy földi pályafutásomat itt és most befejezem

– mesélte halálközeli élményét. Őrangyalához kezdett imádkozni, a következő pillanatokat pedig tágra nyitott szemmel figyelte: „Nagy fényesség támadt, mintha egy diafilmet vetítettek volna. Két út jelent meg előttem, jobb és bal oldalon. Az őrangyal hozzám szólt: ha úgy érzem, még nem készültem fel a halálra, válasszam a fény útját és akkor öt feladatom lesz még életem során, ezzel kapcsolatban pedig meg is nevezte az embereket, hogy kikkel. Azt mondta, ha ezt szeretném, nyomjam meg a piros gombot az ágyam fölött és szállíttassam át magam Székelyudvarhelyre” – részletezte a csodaszerű látomást.

További kezelésre Székelyudvarhelyre szállítják Darvas-Kozma Józsefet A csíkszeredai kórház koronavírus-fertőzötteket ápoló csíksomlyói osztályáról további kezelésekre a székelyudvarhelyi kórházba szállítják át vasárnap Darvas-Kozma József címzetes esperest. A csíkszeredai kórház koronavírus-fertőzötteket ápoló csíksomlyói osztályáról további kezelésekre a székelyudvarhelyi kórházba szállítják át vasárnap Darvas-Kozma József címzetes esperest.

Csodaszer

Élni akarása szerint cselekedett, délután pedig már a háttérkórházban volt. Eközben a plébános húga Bukarestbe, Budapestre és a németországi Regesburgba telefonált valamilyen gyógyszer reményében.

A magyar fővárosból visszajeleztek, a Budai Irgalmasrendi Kórházban van egy német gyártmányú, koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyag, a neve Tocilizumab.

„Hűtőtáskába tették a három dózist, elhozták a határig, onnan egyházi elöljárók és családtagok segítségével éjszaka már meg is kaptam az első adagot. Másnap délután már jobban kezdtem érezni magam” – mondta.

A megmaradt gyógyszerből László Attila plébános is részesült – akinek az állapota szintén súlyos volt –, egy további megmaradt adagot pedig egy csíkszenttamási, már lélegeztetőgépen levő férfinak ajándékozta.

Ő két nap múltán szintén helyrejött.

További nyolc napot töltött a kórházban, október 28-án pedig hazaszállították otthonába.

Az első tíz napban csak házon belül mozogtam, akkor is csak nagyon keveset. A hangom is elment, nehezen tudtam beszélni. Aztán lassú, kerti sétákat iktattam be, öt-tíz perceseket. Múlt héten pedig harmincöt nap után már szentmise bemutatásba is besegítettem

– tette hozzá már mosolygós arccal. Vasárnap már egyedül is tudott misézni, ahol megköszönte a hívek imáját és a gyógyulására szervezett szentségimádást.

Megerősítette

Kiemelte, az a munka, amit a kórházi dolgozók végeztek, emberfeletti. A plébánia híveitől sok biztatást, a gyerekektől pedig rajzokat kapott.

Megtanultam, hogy semmit sem szabad halogatni, mert bármikor vége lehet mindennek. És a pénzt sem szabad sajnálni: a pénz az életünket szolgálja, ha életet lehet vele menteni, semekkora összeg nem sok

– fogalmazott. Az esperes korábban is segített anyagilag beteg és szerencsétlenül járt embereken, ez a betegség pedig még inkább megtanította az élet iránti tiszteletre és szeretetre, illetve az életközpontúságra. „Amíg én kórházban voltam, harminc hívő halt meg a plébániánkon. Értük és a betegekért imádkozom, az őrangyal üzenetét pedig komolyan vettem és el fogom rendezni azzal az öt személlyel a szellemi és anyagi feladataimat” – zárta vallomását.

Miféle gyógyszerről van szó?

Gyógyszerésztől érdeklődve megtudtuk, Romániában RoActemra néven lehet hozzáférni az említett Tocilizumab készítményhez, amely furcsamód reumás kezelésekre van előírva. A készítményt, amely segítségével felépült a plébános, Kínában és Franciaországban is használják a koronavírus-fertőzés kezelésére, a statisztikai adatok kilencven százalékos gyógyulást mutatnak a páciensek körében. A gyógyszerész elmondása szerint jelenleg Csíkszeredában is beszerezhető a gyógyszer, amelyből egy injekció ára nagyjából 1100 lejbe kerül. Aki pedig reumás betegként van kezelve, kompenzált formában is hozzájuthat.