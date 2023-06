Elektronikaihulladék-gyűjtés Székelyudvarhelyen

Elektronikaihulladék-gyűjtést szervez az Slc Harghita, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal és az RDE Harghita június 17-én, szombaton 10 és 17 óra között Székelyudvarhelyen. A városban négy gyűjtőponton lehet leadni az elromlott, használaton kívüli elektromos készülékeket:

a volt mozi (Digital 3) parkolójában (II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám),

a Tamási Áron és a Megálló utca kereszteződésénél (kis vonatállomás),

a Kaufland áruház parkolójában,

és a Tábor-negyedi Horizont üzlettel szembeni gyűjtőponton.

A kampánnyal, illetve a nagyobb gépek elszállításával kapcsolatban a 0746 136 552-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Ahogyan az korábban is lenni szokott, ez alkalommal is lehetőség lesz az elhasznált étolaj leadására is a gyűjtőpontokon – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.