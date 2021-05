Éledezik a turizmus, de a foglalások száma még nem ugrott meg

Tavalyhoz képest lényegesen jobb a helyzet a turisztikai ágazatban, a bizonytalanságok ellenére bizakodók a szektor képviselői • Fotó: Haáz Vince

A lapunknak nyilatkozó turisztikai szakemberek szerint ugyan már sokat javult a helyzet az idegenforgalmi ágazatban a tavalyi katasztrofális év óta, de a foglalások számában még nem igazán érződik, hogy a belföldi üdülést fontolgatókra komoly hatással volt a nyár elejétől tervezett lazítások híre.

Biztató tendenciák

Az előző hónapokhoz képest májusban már fellendülést tapasztaltak a látogatottságban Tusnádfürdőn, remélik, ez folytatódni fog júniusban is – közölte megkeresésünkre Molnár Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetője. „Az év eleje, január és február jól indult, aztán jött a harmadik hullám, és minden leállt, nagyon visszaesett a látogatottság.

A március, április nagyon gyenge volt, de most érzékelünk egy fellendülést. Júniusra viszont érdekes módon nincs még annyi foglalás, mint májusra

– fogalmazott a turisztikai szakember. Úgy véli, a lazítások hatása akkor fog megmutatkozni a foglalások számában, amikor a kormány képviselői bejelentik a konkrét enyhítéseket.

A járvány előtti időszakhoz képest most is ötven százalék fölötti a szálláshelyek kihasználtsága, a vendégek 99 százaléka belföldi, akad ugyan néhány külföldi vendég is, de nagyon kevés – számolt be a tapasztalataikról Molnár Ákos. „Azt azonban tudni kell, hogy a normális évekhez képest, sokan még nem nyitottak ki, sok panzió kivárja, hogy kezdődjön el a szezon, akik viszont megnyitottak, nagyon kedvezményes árakkal próbálják a vendégeket idecsalogatni, most jó fogásokat lehet találni” – tette hozzá, megjegyezve azt is, hogy más évekhez képest jóval rugalmasabbak is szállásadók a foglalások lemondását vagy az átfoglalásokat illetően.

A szezonkezdés idén június elsejére tolódott, de a vendégfogadóhelyek már a jövő hétvégére is készülnek, ugyanis

Tusnádfürdő a csíksomlyói búcsú vonzáskörzetében van, és azt tapasztalták, hogy már van érdeklődés arra a hétvégére is

– mondta a szakember.

„Megunták az emberek a bent ülést”

Maros megye népszerű üdülőtelepülésén, Szovátán már nyárra is vannak foglalásai a szálláshelyeknek, de az elszállásolási kapacitás teljes kihasználtságára csak a jövő hónap végétől, a Medve-tó megnyitásától számít a Szovátai Turisztikai Egyesület vezetője, Bereczki István.

„Szerintem már jól áll mindenki a foglalásokat illetően. Megunták az emberek a bent ülést. Szováta hétvégente jól megtelik, hétközben még üres, de ez máskor is így szokott lenni, mert még az iskola is tart. A látogatottságban május és június nagyjából egyforma szokott lenni, úgy látom, hogy idén is egyforma lesz. A Medve-tó nyitásától, június utolsó hétvégéjétől kezd majd teljesen feltelni” – bizakodott az egyesület vezetője.

Bereczki István ugyanakkor úgy véli, bizonytalanabbak még a potenciális vendégek, mint más években. A vendégek döntő többsége Szovátán is belföldi, vannak ugyan külföldről is foglalásaik, de más évekhez képest lényegesen kevesebb. A turisztikai egyesület vezetője úgy véli, e tekintetben kedvező változásra csak az egységes európai oltásigazolás bevezetése után lehet számítani.