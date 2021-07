Együttműködési lehetőségekről beszéltek a Míves Emberek Sokadalma megnyitóján

Családias hangulatban indult a tizennyolcadik Míves Emberek Sokadalma Székelyudvarhelyen. A nulladik napon a partnerszervezetek, egyesületek mutatkoztak be, majd konferenciát tartottak „Az együttműködés, mint a megújulás és fennmaradás lehetősége” címmel.

A politikus üzenetében tárgyalásra hívta a kézműves egyesületeket a szeptemberi szesszió előtt, akikkel közösen egy új törvénytervezetet dolgozhatnának ki. Ebben figyelembe vennék az alkotmánybíróság megjegyzéseit, hogy elkerüljék az újabb visszautasítást, és a tervezetet legkésőbb tavaszig be lehetne nyújtani – tette hozzá a szenátor.

– tette hozzá. Konkrét javaslatként a résztvevők hozzájárulását kérte a magyarországi Egyházaskozári Csángó Ház berendezésére, működtetésére. Hozzátette: segíteni kell azokat a kézműveseket, akiknek nincs táji kötöttségük, vagyis a más tájegységek stílusjegyeit, motívumait is elsajátítanák.

Nehéz feladat együttműködésről beszélni, amíg számos esetben hiányoznak például a népviseleti elemekről végzett alapkutatások is – mondta Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató.

A résztvevő kézművesek között nem volt szó konkurenciáról, ez is bizonyította, hogyan lehet közös érdekek mentén építkezni.

Foszner-Korodi Ildikó, a Transilvanian Art And Trade Egyesület elnöke „Milyen túlélési lehetőségei vannak a civil kezdeményezéseknek?” címmel tartott vitaindító beszédében vázolta, hogy az egyesületet kényszer- illetve szükséghelyzet hozta létre, mert

Sokan mikro- vagy kisközösségekben gondolkodnak – mondta a felszólalásokat követő vita során Czirjék Katalin fesztiváligazgató.

A civil szervezetek általában azon törekvésből jönnek létre, hogy váltsuk meg a világnak egy kis szegletét, de mi gondolkodjunk másképp: váltsuk meg az egész Erdélyt

– hangsúlyozta. Tapasztalatai szerint ez a koncepció működik, például az Angyalkaraván esetében, és ez a járható út az összefogásra. A fesztiváligazgató szerint a hatékony együttműködéshez elengedhetetlen a változatosság, vagyis minél több tevékenységi körben működő szervezetek csoportosítására van szükség.

A fesztivál szervezői szerint az idei MES szombaton és vasárnap nem csupán látogatókat, hanem résztvevőket is vár. Vásári standok mellett kihelyezett műhelyek is működnek a várban, ahol együtt lehet dolgozni népi mesterekkel, de lesznek színvonalas népzenei, régizene-koncertek is.